Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown; se habría quitado la vida

El cuerpo del principal sospechoso del tiroteo ocurrido en la Universidad de Brown fue encontrado a varios kilómetros de distancia de la institución. Se trata de un hombre de 48 años, de nacionalidad portuguesa, quien habría asesinado a dos estudiantes e hirió de gravedad a otros nueve.

El tiroteo en la universidad de Brown , en Providence, ocurrió el pasado domingo 14 de diciembre. Desde entonces, las autoridades comenzaron con la investigación para dar con el responsable y confirmaron que este jueves 18 lo encontraron si vida. El culpable fue identificado como Claudi Neves-Valente.

Hallan al culpable del tiroteo en la universidad Brown

Su cuerpo estaba a 135 kilómetros del lugar de los hechos. Según reportes de la prensa local, el responsable se suicidó de un disparo en la cabeza. El cuerpo fue encontrado en un almacén, en la zona de Salem, en Nuevo Hampshire.

La identidad del tirador había sido un misterio, a pesar de que se revelaron diferentes videos que literalmente recreaban las rutas que tomó antes de realizar el tiroteo en Brown. Gracias a esos videos lo identificaron como un hombre de mediana edad.

Su escape había sido un misterio, ya que, en un lugar tan pequeño como Rhode Island, era difícil que alguien hiciera algo sin que otras personas se enteraran. Cuatro días después, las autoridades descubrieron que huyó al norte, pero no llegó muy lejos.

El alcalde de Providence, Brett Smiley, confirmó la detención y la muerte del tirador Neves-Valente, y agradeció a la ciudadanía por su colaboración en la investigación , la cual fue clave para obtener resultados en poco tiempo.

