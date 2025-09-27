¿Revocan visa de otro diputado? Lo que se sabe de la presunta detención en EUA de Mario López Hernández

El diputado federal y exalcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández , fue reportado por diversos medios como retenido por más de 14 horas por autoridades migratorias en el puente internacional Matamoros-Brownsville, Texas.

Según estos reportes, López Hernández habría sido regresado a México después de que le fuera revocada su visa estadounidense.

Los medios señalaron que el legislador llegó solo a bordo de una Suburban blanca blindada y fue ingresado a un área de revisión por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) alrededor de las 19:00 horas, permaneciendo allí hasta la mañana siguiente.

🚨 Revocan visa a Mario López Hernández, diputado federal (PVEM) y exalcalde morenista de Matamoros, tras ser retenido 14 horas por CBP en el cruce Matamoros-Brownsville. pic.twitter.com/wejT9OmDSJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 27, 2025

Difunden presunto comunicado del diputado

Ante estas versiones, en redes comenzó a circular un presunto comunicado de la oficina de López Hernández —aunque no sale en redes sociales— desmintiendo de manera “categórica” haber sido detenido o que su visa haya sido revocada.

Según su oficina, la información difundida forma parte de “rumores” que buscan dañar su imagen pública. El legislador aseguró que continúa desempeñando sus funciones legislativas con normalidad y que no se encuentra sujeto a investigación alguna ni en Estados Unidos ni en ninguna otra jurisdicción.

Circula en redes sociales Mario López Hernández fue detenido en EUA

La ficha informativa aclaró que agentes de la CBP únicamente le recomendaron renovar su visa debido al desgaste físico del documento.

Durante el trámite, se le otorgó un pase especial que le permite ingresar y salir del país con normalidad, recibiendo un trato respetuoso y cordial.

Trayectoria política de López Hernández

Mario López Hernández fue alcalde de Matamoros en dos periodos consecutivos, de 2018 a 2024, bajo las siglas de Morena . En 2024, obtuvo una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además, cuenta con propiedades en Texas y un rancho adquirido cuando se desempeñaba como funcionario federal en el Gobierno de Enrique Peña Nieto .

Su experiencia académica incluye estudios en Administración de Empresas, Contaduría Pública y Derecho, así como una maestría en Derecho Fiscal.

Morena bajo investigación de EUA

En los últimos meses, varios funcionarios y legisladores de l Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han estado en el centro de controversias por visas estadounidenses. Algunos fueron señalados por presuntos vínculos con actividades ilícitas o por su participación en decisiones políticas cuestionadas desde EUA.

Estas situaciones han incluido la recomendación de renovar documentos migratorios, restricciones temporales para cruzar la frontera y, en algunos reportes, versiones no confirmadas sobre revocaciones de visa, generando debates sobre el impacto político y diplomático de estas medidas.

