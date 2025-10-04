Tras acuerdo con Hamás, Israel detiene bombardeos en la Franja de Gaza

Luego de que se diera a conocer que Hamás aceptó parte de la propuesta de Estados Unidos para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, este sábado 4 de octubre se dio a conocer que Israel ordenó detener de manera temporal los ataques y bombardeos en la Franja de Gaza.

De acuerdo con agencias internacionales el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir ordenó avanzar en la preparación para llevar a cabo la primera fase de la propuesta del presidente Donald Trump en relación a la liberación de rehenes.

Por otro lado, se informó que las fuerzas militares de Israel “pasó de operaciones ofensivas a defensivas”, esto dentro de la Franja de Gaza.

Trump reacciona a la respuesta de Hamás [VIDEO] Hamás aceptó el Acuerdo de Paz que propuso Donald Trump; el presidente de EUA pidió a Israel frenar los ataques en la Franja de Gaza.

Donald Trump agradece alto al fuego de Israel en la Franja de Gaza

Luego de que se diera a conocer que las autoridades israelíes detuvieron de manera temporal los ataques y bombardeos en territorio palestino, el presidente de EUA agradeció las acciones además de que exigió un actuar rápido por parte de Hamás para que se pueda restaurar la paz en la zona.

Agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz. Hamás debe actuar con rapidez; de lo contrario, todo se perderá. No toleraré demoras -mencionó Trump en sus redes sociales.

Hamás acepta acuerdo propuesto por EUA para detener la guerra con Israel

Fue durante la tarde del pasado viernes 3 de octubre que se dio a conocer oficialmente que los altos mandos de Hamás habían aceptado el acuerdo propuesto por EUA, por lo cual iniciarán con los procesos de intercambio de rehenes con Israel como primer paso de la estrategia para la paz en Medio Oriente.

Pese a ello, rechazaron la propuesta de desarmar a sus fuerzas militares dirigido por autoridades extranjeras, pues señalaron que eso solamente ocurriría ante un gobierno reconocido de Palestina.

¿Cuánto tiempo tiene Hamás para la liberación de rehenes israelíes?

Es importante mencionar que la propuesta de Donald Trump para alcanzar un acuerdo de paz en la Franja de Gaza tiene una vigencia de 72 horas, por lo cual será hasta el próximo domingo 5 de octubre que tanto Hamás como Israel tendrán para realizar los intercambios de rehenes solicitados.

