María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025: un mensaje contra la dictadura de Maduro

Los reflectores del premio Nobel de la Paz 2025 fueron más grandes que nunca gracias al nombre de Donald Trump , ya que el presidente de Estados Unidos se convirtió en uno de los favoritos para ganarlo, a pesar de que muchas personas no estaban de acuerdo.

Al final, Donald Trump no obtuvo el premio Nobel de la Paz, que es entregado por el Comité Noruego del Nobel, en Oslo, Noruega; destaca que este premio es diferente al Nobel de Física, Química, Economía y Literatura, los cuales son entregados por la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo.

En su lugar, la activista opositora venezolana María Corina Machado , fue reconocida con el galardón “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

En el último año, la señora Machado se ha visto obligada a vivir en la clandestinidad. A pesar de las graves amenazas contra su vida, se ha quedado en el país, una decisión que ha inspirado a millones de personas. Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad que se levantan y resisten -afirmó Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité noruego del Nobel.

Machado, tras recibir el Nobel de la Paz: "¡Estoy en shock!”

Tras recibir la noticia, María Corina Machado dijo estar impactada.

"¡Estoy en shock!”, se escuchó a Machado decir a Edmundo González Urrutia en una llamada telefónica. "¿Qué es esta vaina? Yo no lo puedo creer”, insistió la dirigente en la conversación. “Estamos en shock de alegría”, le contestó González, que partió al exilio también poco después de los comicios.

“Este es un logro para toda la sociedad, yo sólo soy una persona, no lo merezco”, afirmó Machado en una conversación telefónica difundida por la fundación Nobel. El director del Instituto Nobel noruego, Kristian Berg Harpviken, llamó minutos antes del anuncio del galardón, a las 11.00 hora local, a la opositora venezolana, que repitió varias veces “Oh, Dios mío!”, y dijo con la voz entrecortada: “No tengo palabras”. “Me siento honrada, abrumada y muy agradecida en nombre del pueblo de Venezuela”, afirmó.

Donald Trump pierde el premio Nobel de la Paz

De acuerdo con el comité, este premio se entrega a la persona o a la institución que haya realizado “el mayor o el mejor trabajo en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o la reducción de los ejércitos permanentes, y la celebración y promoción de congresos de paz”.

Personalidades como Martin Luther King, la madre Teresa de Calcuta y Nelson Mandela han ganado este premio, así como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja, una lista a la que este 2025 no se pudo unir el republicano.

Meses antes de entregarse el premio, miles de personas comenzaban a nominar a Trump para recibirlo gracias a la labor que ha realizado como presidente de Estados Unidos para frenar conflictos armados como la guerra entre Israel y Hamás .

Los méritos de Trump por el Noble de la Paz

Donald Trump estuvo entre los nominados al premio Nobel de la Paz por el papel que tomó para mediar conflictos internacionales. Según él, ha detenido varias guerras y por eso merecía ese reconocimiento.

Específicamente, Trump se atribuye haber detenido los conflictos de:



Camboya y Tailandia

Kosovo y Serbia

República Democrática del Congo y Ruanda

Pakistán e India

Armenia y Azerbaiyán

Egipto y Etiopía (tensión)

Israel y Hamás

Incluso asegura que su intervención en la guerra de Rusia y Ucrania ha sido clave y que pronto podría lograr que llegue a su fin, los cuales serían méritos más que suficientes para ganar el Nobel de la Paz.

