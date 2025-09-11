Acusan a Naasón Joaquín García en EUA

Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo y con millones de seguidores en todo el mundo, enfrenta nuevas acusaciones federales en Estados Unidos por tráfico sexual y otros delitos graves.

La fiscalía de Manhattan lo acusa de tráfico sexual, producción de pornografía infantil y destrucción de pruebas , delitos cometidos durante décadas

, delitos cometidos durante décadas Se enfrenta a seis cargos federales, entre ellos conspiración y tráfico sexual, que podrían derivar en una sentencia de por vida en prisión

que podrían derivar en una sentencia de por vida en prisión Cinco personas también fueron acusadas , incluida la madre de Joaquín, por participar en la red de abusos y explotación

, incluida la madre de Joaquín, por participar en la red de abusos y explotación Según los fiscales, los líderes de La Luz del Mundo e ngañaban a sus seguidores para obtener favores sexuales , prometiendo bendiciones a quienes accedieran

, prometiendo bendiciones a quienes accedieran El abogado de Joaquín rechazó los cargos y calificó de “retrato grotesco” las acusaciones, mientras que la iglesia no respondió a los señalamientos

