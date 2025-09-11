Acusan a Naasón Joaquín García en EUA
En EUA acusan al líder de la Luz del Mundo por tráfico sexual, producción de pornografía infantil y destrucción de pruebas; además, arrestaron a más integrantes de dicha religión.
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo y con millones de seguidores en todo el mundo, enfrenta nuevas acusaciones federales en Estados Unidos por tráfico sexual y otros delitos graves.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- La fiscalía de Manhattan lo acusa de tráfico sexual, producción de pornografía infantil y destrucción de pruebas, delitos cometidos durante décadas
- Se enfrenta a seis cargos federales, entre ellos conspiración y tráfico sexual, que podrían derivar en una sentencia de por vida en prisión
- Cinco personas también fueron acusadas, incluida la madre de Joaquín, por participar en la red de abusos y explotación
- Según los fiscales, los líderes de La Luz del Mundo engañaban a sus seguidores para obtener favores sexuales, prometiendo bendiciones a quienes accedieran
- El abogado de Joaquín rechazó los cargos y calificó de “retrato grotesco” las acusaciones, mientras que la iglesia no respondió a los señalamientos
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.