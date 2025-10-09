Hamás exige a Israel liberar a rehenes palestinos

Durante las negociaciones de paz en Egipto, Hamás ha pedido la liberación de cuatro prisioneros de alto perfil: Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Hassan Salameh y Abbas al-Sayed, todos condenados por atentados mortales contra israelíes.

Israel considera la liberación de estos hombres como una condición inaceptable y una “línea roja” que su equipo negociador no cruzará, argumentando que ceder significaría prolongar la guerra y debilitar su seguridad.

y una “línea roja” que su equipo negociador no cruzará, argumentando que ceder significaría prolongar la guerra y debilitar su seguridad. Los cuatro prisioneros son vistos por Hamás como héroes nacionales y símbolos de resistencia , especialmente Marwan Barghouti, quien tiene influencia política significativa dentro de Fatah y podría ser clave para el futuro liderazgo palestino.

, especialmente Marwan Barghouti, quien tiene influencia política significativa dentro de Fatah y podría ser clave para el futuro liderazgo palestino. Las conversaciones, mediadas indirectamente, buscan un acuerdo para la liberación de 48 rehenes israelíes aún en manos de Hamás, a cambio de garantías de un alto el fuego duradero y una eventual retirada de las tropas israelíes de Gaza.

aún en manos de Hamás, a cambio de garantías de un alto el fuego duradero y una eventual retirada de las tropas israelíes de Gaza. El proceso se desarrolla en torno al plan de paz propuesto por Estados Unidos, que contempla una retirada gradual de Israel, aunque sin un calendario claro.

que contempla una retirada gradual de Israel, aunque sin un calendario claro. Hamás estaría dispuesto a negociar su exigencia de liberar a los prisioneros si logra asegurar un acuerdo de cese al fuego y protección para sus miembros.

