Internacional
Video

Hamás exige a Israel liberar a rehenes palestinos

Hamás exige liberar a cuatro líderes presos en negociaciones con Israel, pero en Tel Aviv lo consideran una “línea roja” que podría romper el diálogo.

Publicado por: Ximena Ochoa

Durante las negociaciones de paz en Egipto, Hamás ha pedido la liberación de cuatro prisioneros de alto perfil: Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Hassan Salameh y Abbas al-Sayed, todos condenados por atentados mortales contra israelíes.

  • Israel considera la liberación de estos hombres como una condición inaceptable y una “línea roja” que su equipo negociador no cruzará, argumentando que ceder significaría prolongar la guerra y debilitar su seguridad.
  • Los cuatro prisioneros son vistos por Hamás como héroes nacionales y símbolos de resistencia, especialmente Marwan Barghouti, quien tiene influencia política significativa dentro de Fatah y podría ser clave para el futuro liderazgo palestino.
  • Las conversaciones, mediadas indirectamente, buscan un acuerdo para la liberación de 48 rehenes israelíes aún en manos de Hamás, a cambio de garantías de un alto el fuego duradero y una eventual retirada de las tropas israelíes de Gaza.
  • El proceso se desarrolla en torno al plan de paz propuesto por Estados Unidos, que contempla una retirada gradual de Israel, aunque sin un calendario claro.
  • Hamás estaría dispuesto a negociar su exigencia de liberar a los prisioneros si logra asegurar un acuerdo de cese al fuego y protección para sus miembros.

