Trump pide a la UE imponer aranceles a China e India

La especialista de temas internacionales, Ángeles Aguilar, explicó las consecuencias que tendrá la respuesta de Trump a la Unión Europea.

Actualizado el 12 septiembre 2025 15:29hrs
Publicado por: Ximena Ochoa

Donald Trump pidió a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100% a China e India por comprar petróleo ruso, con la intención de presionar a Rusia poner fin a la guerra en Ucrania.

  • La solicitud se planteó durante una reunión entre altos funcionarios de EUA y la UE, donde Washington se ofreció a “igualar” los gravámenes europeos a estos países asiáticos.
  • En agosto, Trump ya había aumentado los aranceles a India hasta el 50% por continuar comprando petróleo ruso.
  • Trump también desaprueba que Hungría y Eslovaquia sigan comprando petróleo a Rusia, según declaraciones de Zelenski tras una llamada con líderes europeos.
  • A pesar de sus intentos de mediar en el conflicto de Ucrania, la influencia de Trump se ha reducido; recientemente expresó su descontento con los últimos movimientos de Putin tras reunirse con él en Alaska sin avances concretos.

