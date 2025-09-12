Trump pide a la UE imponer aranceles a China e India

Donald Trump pidió a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100% a China e India por comprar petróleo ruso, con la intención de presionar a Rusia poner fin a la guerra en Ucrania.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



La solicitud se planteó durante una reunión entre altos funcionarios de EUA y la UE , donde Washington se ofreció a “igualar” los gravámenes europeos a estos países asiáticos.

, donde Washington se ofreció a “igualar” los gravámenes europeos a estos países asiáticos. En agosto, Trump ya había aumentado los aranceles a India hasta el 50% por continuar comprando petróleo ruso.

por continuar comprando petróleo ruso. Trump también desaprueba que Hungría y Eslovaquia sigan comprando petróleo a Rusia , según declaraciones de Zelenski tras una llamada con líderes europeos.

, según declaraciones de Zelenski tras una llamada con líderes europeos. A pesar de sus intentos de mediar en el conflicto de Ucrania, la influencia de Trump se ha reducido; recientemente expresó su descontento con los últimos movimientos de Putin tras reunirse con él en Alaska sin avances concretos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.