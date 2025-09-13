Él es Tyler Robinson, el tirador de Charlie Kirk

Tyler Robinson es un joven de 22 años de Utah y fue arrestado por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk durante un evento en la universidad local.

Según las autoridades, Robinson planeó el ataque y dejó mensajes en línea que mostraban su motivación política. Su familia colaboró con la policía tras descubrir indicios de su implicación.

Además, las investigaciones han detallado que Robinson se volvió más político en los últimos años y expresó opiniones críticas hacia Kirk, a quien acusaba de difundir odio.

