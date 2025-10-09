Activan alerta de tsunami tras fuerte sismo en Filipinas

Filipinas sufrió un fuerte sismo de magnitud 7.4 que activó una alerta de tsunami en la región de Davao Oriental; se esperan posibles daños por el impacto de las olas y las islas y países cercanos también han sido avisados.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) emitió la alerta de tsunami tras el sismo en Davao Oriental, con posibilidad de que las olas sean un metro más altas a lo normal y tengan impactos en bahías y estrechos cerrados.

Posible tsunami pone en alerta a Filipinas

Señalan que las primeras horas llegarían minutos después del sismo y se podrían mantener durante varias horas, por lo que han pedido a la población de las siguientes zonas evacuación inmediata:



Davao Oriental

Samar Oriental

Leyte del Sur

Leyte

Islas Dinagat

Surigao del Norte

Surigao del Sur

Será esencial acudir al refugio más cercano o trasladarse a alguna zona alejada de la costa para evitar cualquier riesgo. Será clave moverse a zonas de terreno elevado.

INTERNACIONAL - REVISADO ⚠️ | Sismo de magnitud 7.4 (Mww) ocurrió a las 22:43:59 horas (01:43:59 horas UTC-10/10/2025) de hoy, jueves 09 de octubre del 2025, a 20 kilómetros este de Santiago (región de Mindanao), Filipinas 🇵🇭, con una profundidad de 58.1 kilómetros (Fuente:… pic.twitter.com/8IX7QTKF2r — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 10, 2025

Imágenes del sismo en Filipinas

Y es que el sismo de 7.4 provocó enormes daños en Filipinas. Las imágenes ya comenzaron a circular en redes sociales y se pueden ver los movimientos bruscos en las paredes y el techo, con las personas buscando refugio debajo de escritorios.

🚨🇵🇭#BREAKING | NEWS ⚠️

Major 7.6 ⚡️magnitude earthquake, strikes the Philippines, causing widespread power outages . pic.twitter.com/ZzUCYY5Lqk — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 10, 2025

