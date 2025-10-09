inklusion.png Sitio accesible
Internacional
Nota

Activan alerta de tsunami tras fuerte sismo en Filipinas

El sismo ocurrió a 58.1 kilómetros de profundidad y ha provocado una alerta de tsunami, que pide a los habitantes de la costa refugiarse.

alerta tsunami del 9 de octubre
Getty
Actualizado el 09 octubre 2025 20:59hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Marco Antonio Campuzano

Filipinas sufrió un fuerte sismo de magnitud 7.4 que activó una alerta de tsunami en la región de Davao Oriental; se esperan posibles daños por el impacto de las olas y las islas y países cercanos también han sido avisados.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS) emitió la alerta de tsunami tras el sismo en Davao Oriental, con posibilidad de que las olas sean un metro más altas a lo normal y tengan impactos en bahías y estrechos cerrados.

Posible tsunami pone en alerta a Filipinas

Señalan que las primeras horas llegarían minutos después del sismo y se podrían mantener durante varias horas, por lo que han pedido a la población de las siguientes zonas evacuación inmediata:

  • Davao Oriental
  • Samar Oriental
  • Leyte del Sur
  • Leyte
  • Islas Dinagat
  • Surigao del Norte
  • Surigao del Sur

Será esencial acudir al refugio más cercano o trasladarse a alguna zona alejada de la costa para evitar cualquier riesgo. Será clave moverse a zonas de terreno elevado.

Imágenes del sismo en Filipinas

Y es que el sismo de 7.4 provocó enormes daños en Filipinas. Las imágenes ya comenzaron a circular en redes sociales y se pueden ver los movimientos bruscos en las paredes y el techo, con las personas buscando refugio debajo de escritorios.

Tsunamis
