inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Internacional
Video

László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai gana el Nobel 2025 por ‘Herscht 07769', una novela sobre el caos social y la belleza en la Alemania contemporánea.

Compartir:
Publicado por: Ximena Ochoa

László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025 por su “obra visionaria y conmovedora” que reafirma el poder del arte en medio del caos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

  • Su novela Herscht 07769 retrata un pequeño pueblo de Turingia marcado por la violencia, los incendios y la descomposición social.
  • La obra contrapone la anarquía contemporánea con el legado musical de Johann Sebastian Bach, originario de la misma región.
  • Krasznahorkai, nacido en Hungría en 1954, es autor de Sátántangó, La melancolía de la resistencia y Guerra y guerra.
  • La Academia Sueca destacó su capacidad para explorar el fin de la civilización y encontrar belleza incluso en la desolación.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Premio Nobel
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!