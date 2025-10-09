László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025

László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025 por su “obra visionaria y conmovedora” que reafirma el poder del arte en medio del caos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.



Su novela Herscht 07769 retrata un pequeño pueblo de Turingia marcado por la violencia, los incendios y la descomposición social .

retrata un pequeño pueblo de Turingia marcado por la . La obra contrapone la anarquía contemporánea con el legado musical de Johann Sebastian Bach , originario de la misma región.

con el legado musical de , originario de la misma región. Krasznahorkai, nacido en Hungría en 1954, es autor de Sátántangó, La melancolía de la resistencia y Guerra y guerra .

. La Academia Sueca destacó su capacidad para explorar el fin de la civilización y encontrar belleza incluso en la desolación.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.