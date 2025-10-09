László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura 2025
László Krasznahorkai gana el Nobel 2025 por ‘Herscht 07769', una novela sobre el caos social y la belleza en la Alemania contemporánea.
László Krasznahorkai ganó el Nobel de Literatura 2025 por su “obra visionaria y conmovedora” que reafirma el poder del arte en medio del caos.
Suscríbete a
nuestro canal de WhatsApp
y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
- Su novela Herscht 07769 retrata un pequeño pueblo de Turingia marcado por la violencia, los incendios y la descomposición social.
- La obra contrapone la anarquía contemporánea con el legado musical de Johann Sebastian Bach, originario de la misma región.
- Krasznahorkai, nacido en Hungría en 1954, es autor de Sátántangó, La melancolía de la resistencia y Guerra y guerra.
- La Academia Sueca destacó su capacidad para explorar el fin de la civilización y encontrar belleza incluso en la desolación.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.