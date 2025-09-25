Así fue el Tifón Ragasa que arrasó en Asia dejando caos y destrucción a su paso

El tifón Ragasa, catalogada como “la reina de las tormenta” debido a su fuerza y capacidad destructiva, provocó inundaciones, víctimas mortales y caos en varias regiones de Asia, sobre todo en China y Taiwán. Casas, puentes y negocios colapsaron cuando el ciclón tocó tierra y sus vientos torrenciales arrasaron con anuncios de publicidad y árboles.

El tifón Ragasa tocó tierra como huracán categoría 3 en China, después de provocar al menos 17 personas muertas en Taiwán, una veintena de desaparecidos y más de 30 personas heridas.

Tifón Ragasa paralizó Hong Kong

El miércoles 24 de septiembre, el tifón pasó por Hong Kong con vientos y lluvias torrenciales, provocando olas de hasta cuatro metros. Las actividades comerciales, transportes públicos y servicios considerados como no esenciales se suspendieron para garantizar la seguridad de la población.

Posteriormente tocó tierra en la isla de Hailing, en la provincia de Cantón y para evitar graves afectaciones, más de 1.83 millones de residentes fueron evacuados.

¿Qué es un tifón?

Un tifón es un poderoso ciclón tropical conocido como huracán, los cuales suelen afectar de manera grave las costas, por lo que se pide a los habitantes cercanos que evacúen las regiones. Están acompañadas de fuertes lluvia y vientos de hasta 290 km (180 millas) por hora.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) señala que los términos “huracán” y “tifón” son nombres regionales.

En el Atlántico y el Pacífico Oriental, los ciclones tropicales se denominan huracanes, mientras que “tifón” es para los que se forman en el Pacífico Occidental.

¿Qué se sabe del Meteoro Opong?

Asia actualmente está en alerta también por la tormenta tropical severa “Opong” o “Meteoro Opong”, que afecta principalmente Filipinas y de acuerdo con los pronósticos, tiene altas posibilidades de convertirse en tifón.