EUA cancela todos los vuelos provenientes del AIFA; rutas afectadas y cómo cambiar de aeropuerto

Por decreto del gobierno de los Estados Unidos (EUA) a cargo del presidente Donald Trump, este viernes 7 de noviembre de 2025 entró en vigor la cancelación de todas las rutas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ( AIFA ) con dirección a ese país, lo cual derivó en la afectación a decenas de personas.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que las aerolíneas señalaron que ya no podrán realizar los vuelos internacionales a varios puntos de la Unión Americana.

¿Por qué cancelaron los vuelos del AIFA a EUA?

La decisión de cancelar todos los vuelos provenientes del AIFA se dio por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT por sus siglas en inglés), esto tras acusar el incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo bilateral entre México y EUA.

Fue a finales de octubre de este mismo 2025, que el DoT retiró la llamada inmunidad antimonopolio a las aerolíneas mexicanas que operaban o buscaban abrir rutas hacia territorio norteamericano, esto desde el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Rutas del AIFA que cancelaron sus vuelos a EUA

De acuerdo con lo señalado en el decreto del gobierno de EUA, la línea más afectada por la cancelación de las salidas desde el AIFA es Viva Aerobus, la cual terminó por cerrar las rutas que partían desde este aeropuerto hacia Austin, Nuevo York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando.

Por otro lado, este viernes 7 de noviembre entró en vigor la cancelación de los vuelos de Aeroméxico que salían del Felipe Ángeles con dirección a Houston y McAllen.

En cuanto a la aerolínea Volaris, se informó que las rutas afectadas fueron las que iban con dirección a Newark, Nueva Jersey saliendo desde el aeropuerto antes mencionado.

¿Qué hacer si cancelaron mi vuelo del AIFA a EUA?

Vale la pena mencionar que derivado de este anuncio de las autoridades de los Estados Unidos, las aerolíneas afectadas solicitaron a sus pasajeros estar pendientes de sus correos electrónicos así como de las vías de comunicación oficiales de las compañías para evitar afectaciones.

