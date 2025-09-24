¡Lomitos a bordo! Realizan el primer vuelo con perros grandes en cabina

Viajar es para muchas personas una de las mejores experiencias y para quienes no les gusta dejar a sus mascotas , la aerolínea ITA Airways realizó el primer vuelo con perros de gran tamaño en cabina.

Realizan el primer vuelo con perros de gran tamaño en cabina

Durante el trayecto entre Milán y Roma pudieron viajar dos perros y sus dueños en los asientos reservados en la primera y última fila del avión sin necesidad de un transportador.

Moka, una labrador de 11 años tuvo su primer vuelo en un avión de ITA Airways de Milán a Roma con la garantía de que todos los pasajeros estuvieron cómodos y seguros.

Mediante redes sociales, Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Transportes destacó que este es un punto de inflexión para millones de pasajeros y una promesa cumplida.

ITA Airways, la primera aerolínea en permitir viajes con perros grandes

Con esta medida, ITA Airways se convierte en la primera compañía italiana en permitir que los pasajeros viajen con sus mascotas.

Cabe señalar que esta iniciativa se suma a otras como el aumento del peso permitido para animales en cabina que pasó de 8 a 10 kilos.

Esta iniciativa no solo es una nueva oportunidad comercial, sino una revolución cultural donde se pone en el centro el respeto, el cuidado y la inclusividad.

Recomendaciones para viajar en avión con tu mascota

Si estás pensando en viajar con tu mascota, te recomendamos tomar en cuenta lo siguiente:

Antes de reservar el vuelo con tu perro es importante que consultes con el veterinario pues algunas mascotas no pueden viajar por razones médicas o edad.

Elige el transporte adecuado, pues cada aerolínea tiene sus políticas y exigen el uso de transportadores con medidas específicas.

En algunos destinos piden que los perros estén en cuarentena, por lo que es indispensable que conozcas los requisitos de cada país.

Toma en cuenta la temperatura y las horas de vuelo.

También debes considerar:

Que tu perro haga sus necesidades antes del vuelo

Alimentarlo a más tardar cuatro horas antes del vuelo

Jugar con él o dar una gran caminata para que se canse y esté tranquilo en el vuelo

Contra con placa de identificación con información del perro

Empaca recipientes, medicamentos y correa

Ten una foto reciente de tu mascota contigo

Lleva el certificado de salud de tu perro

