México recibe a Jesús Muñoz Gutiérrez, deportado desde Estados Unidos a Sudán del Sur
En un caso polémico, Jesús Muñoz Gutiérrez fue sentenciado a cadena perpetua en EUA por asesinato; fue deportado a Sudán del Sur y repatriado a México.
Este sábado 6 de septiembre, el gobierno de Sudán del Sur informó la repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez , un ciudadano mexicano deportado desde Estados Unidos en julio.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Muñoz Gutiérrez fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado en EUA. Tras cumplir varios años en prisión, fue deportado a Sudán del Sur junto a otros siete hombres de diversas nacionalidades, incluidos cubanos, vietnamitas y birmanos.
La batalla legal y la deportación desde Sudán del Sur
La deportación de Muñoz Gutiérrez fue parte de una ofensiva migratoria implementada por la administración del presidente Donald Trump .
On May 12, 2025, ICE arrested Mexican national, Jesus MUNOZ-Gutierrez. He is Convicted of second-degree murder; sentenced to life confinement. pic.twitter.com/9gQYq4cORz— Homeland Security (@DHSgov) May 21, 2025
A pesar de no tener vínculos con Sudán del Sur, fue enviado a este país africano el pasado mes de julio, junto con otros siete migrantes condenados por delitos graves en Estados Unidos .
Esta medida fue autorizada por la Corte Suprema de EUA que revocó una orden judicial previa que bloqueaba deportaciones sin notificación ni defensa legal.
De acuerdo a lo que se dio a conocer, “ningún país del mundo quería aceptarlos porque sus crímenes eran singularmente monstruosos y bárbaros”.
Así se preparan los estados fronterizos ante las posibles deportaciones masivas
Repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez a México
La entrega fue realizada al embajador designado de México en Etiopía, Alejandro Estivill , quien llegó a Juba el día anterior.
El gobierno de Sudán del Sur afirmó que la repatriación se llevó a cabo en cumplimiento del derecho internacional y los acuerdos bilaterales, además de que México proporcionó garantías de que Muñoz Gutiérrez no sería sometido a tortura, trato inhumano o enjuiciamiento injusto a su regreso.
Trump inicia deportaciones masivas: Primeras imágenes de redadas generan temor entre migrantes
La encargada de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió las primeras imágenes de las deportaciones masivas que han iniciado en EUA.
Polémica por la repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez
La deportación de Muñoz Gutiérrez ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos , que denuncian la falta de transparencia y las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes afectados.
Además, se ha señalado que estas prácticas podrían sentar un precedente para futuras deportaciones aceleradas sin garantías legales.
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.