México recibe a Jesús Muñoz Gutiérrez, deportado desde Estados Unidos a Sudán del Sur

Este sábado 6 de septiembre, el gobierno de Sudán del Sur informó la repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez , un ciudadano mexicano deportado desde Estados Unidos en julio.

Muñoz Gutiérrez fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado en EUA. Tras cumplir varios años en prisión, fue deportado a Sudán del Sur junto a otros siete hombres de diversas nacionalidades, incluidos cubanos, vietnamitas y birmanos.

La batalla legal y la deportación desde Sudán del Sur

La deportación de Muñoz Gutiérrez fue parte de una ofensiva migratoria implementada por la administración del presidente Donald Trump .

On May 12, 2025, ICE arrested Mexican national, Jesus MUNOZ-Gutierrez. He is Convicted of second-degree murder; sentenced to life confinement. pic.twitter.com/9gQYq4cORz — Homeland Security (@DHSgov) May 21, 2025

A pesar de no tener vínculos con Sudán del Sur, fue enviado a este país africano el pasado mes de julio, junto con otros siete migrantes condenados por delitos graves en Estados Unidos .

Esta medida fue autorizada por la Corte Suprema de EUA que revocó una orden judicial previa que bloqueaba deportaciones sin notificación ni defensa legal.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, “ningún país del mundo quería aceptarlos porque sus crímenes eran singularmente monstruosos y bárbaros”.

Repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez a México

La entrega fue realizada al embajador designado de México en Etiopía, Alejandro Estivill , quien llegó a Juba el día anterior.

El gobierno de Sudán del Sur afirmó que la repatriación se llevó a cabo en cumplimiento del derecho internacional y los acuerdos bilaterales, además de que México proporcionó garantías de que Muñoz Gutiérrez no sería sometido a tortura, trato inhumano o enjuiciamiento injusto a su regreso.

Polémica por la repatriación de Jesús Muñoz Gutiérrez

La deportación de Muñoz Gutiérrez ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos , que denuncian la falta de transparencia y las posibles violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes afectados.

Además, se ha señalado que estas prácticas podrían sentar un precedente para futuras deportaciones aceleradas sin garantías legales.

