El nuevo requisito que deberás cumplir para viajar a Europa

¿Estás pensando en ir a Europa próximamente? es importante que sepas que la Unión Europea anunció que a partir de octubre de 2025 comenzará a implantarse el nuevo sistema EES de entrada y salida para viajeros que no pertenezcan al espacio Schengen.

Con este sistema EES se sustituirá el sello manual en los pasaportes y se realizará un registro digital automatizado para estancias de hasta 90 días en un periodo de 180 días.

Fecha en la que comenzarán a pedir el EES para viajar a Europa

El sistema EES comenzará a operar a partir del 12 de octubre de 2025 y será gradual para que finalmente a principios del segundo trimestre de 2026 este plenamente activo en todos los puntos de paso fronterizos exteriores de los países europeos que lo utilicen.

¿Cómo funciona el sistema EES para entrar a Europa?

Cuando llegues por primera vez a algún país de la Unión Europea deberás proporcionar tus datos personales para que los agentes de control de pasaportes escaneen tus huellas dactilares y te tomen una foto de tu rostro.

También puedes realizarlo en los sistemas de autoservicio que hay disponibles en algunos cruces fronterizos. Algunos países permiten hacer este trámite mediante una aplicación celular. Una vez que hayas hecho el registro, en tus próximas visitas a cualquier país de Europa los agentes de control solo verificarán que tus datos sean correctos.

¿Qué países solicitarán el permiso EES?

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Lituania

Liechtenstein

Luxemburgo

Malta

Holanda

Noruega

Polonia

Portugal

Rumanía

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suiza

Suecia

Datos biométricos que recopilará la Unión Europea a viajeros

El sistema EES recopilará diferentes tipos de datos en función de si el viajero necesita o no un visado para entrar al espacio Schengen:

Si se requiere visado solo se registrarán en el EES las imágenes faciales, huellas dactilares y no se volverán a tomar al cruzar la frontera.

En caso de que no requiera visado, el sistema captará cuatro huellas dactilares y una imagen facial directamente al cruzar la frontera.

Es importante señalar que los menores de 12 años no están sujetos a la toma de huellas dactilares.

Así que si perteneces a algún país de América Latina o Asia, etc deberás realizar este procedimiento.

