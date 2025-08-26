Los 3 nuevos artículos que ahora están prohibidos en vuelos a Estados Unidos

Si tienes un viaje en puerta es muy importante que consideres que cada aeropuerto y aerolínea tiene sus propias reglas y hay artículos que están prohibidos y recientemente la Transportation Security Administration (TSA) agregó tres objetos más.

Nuevos artículos que están prohibidos al viajar en avión

La TSA que se encarga de la protección de los transportes de Estados Unidos anunció que estará prohibido subir al avión con estos tres artículos:

Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas

Planchas o rizadores de pelo alimentados con butano

Recargas de gas para rizadores o planchas del cabello

Cabe mencionar que las planchas y rozadores que usan cable pueden pasar sin problema en el equipaje documentado o de mano.

¿Por qué están prohibidas las planchas y rizadores de cabello en los aviones?

Los rizadores y planchas inalámbricas con cartuchos de gas contienen materiales peligrosos que pueden provocar incendios o explosiones a bordo de los aviones .

Al prohibirlos se garantiza la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación, cumpliendo con las estrictas normativas de seguridad aérea.

Artículos prohibidos en los aviones

Cada aeropuerto tiene su lista de artículos prohibidos, estos son los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ):

Líquidos en envases de más de 3.4 onzas

Objetos punzantes y cortantes

Herramientas grandes

Armas de fuego y municiones

Artículos inflamables o explosivos

Objetos grandes o pesados como bicicletas o muebles

Regalos envueltos en papel

Recomendaciones para planear y viajar seguro

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) es muy importante que planees muy bien tus vacaciones, estas son algunas recomendaciones:

Define tu presupuesto total y busca opciones que impidan excederte

Reserva vuelos, autobús, tren y hospedaje con anticipación

Prepara la maleta y evita compras de último minuto

Verifica agencias de viajes

Compara precios y evita endeudarte

En caso de viajar al extranjero adquiere las divisas necesarias con anticipación

Así que si estás planeando un viaje al extranjero es muy importante que tomes en cuenta todas estas recomendaciones y así evites contratiempo y disfrutes al máximo tus vacaciones.

