Los 3 nuevos artículos que ahora están prohibidos en vuelos a Estados Unidos
¿Planeas viajar a Estados Unidos? Evita problemas en el aeropuerto; la TSA actualizó la lista de artículos prohibidos en los vuelos.
Si tienes un viaje en puerta es muy importante que consideres que cada aeropuerto y aerolínea tiene sus propias reglas y hay artículos que están prohibidos y recientemente la Transportation Security Administration (TSA) agregó tres objetos más.
Nuevos artículos que están prohibidos al viajar en avión
La TSA que se encarga de la protección de los transportes de Estados Unidos anunció que estará prohibido subir al avión con estos tres artículos:
- Rizadores o planchas inalámbricas que contienen cartuchos de gas
- Planchas o rizadores de pelo alimentados con butano
- Recargas de gas para rizadores o planchas del cabello
Cabe mencionar que las planchas y rozadores que usan cable pueden pasar sin problema en el equipaje documentado o de mano.
¿Por qué están prohibidas las planchas y rizadores de cabello en los aviones?
Los rizadores y planchas inalámbricas con cartuchos de gas contienen materiales peligrosos que pueden provocar incendios o explosiones a bordo de los aviones .
Al prohibirlos se garantiza la seguridad de todos los pasajeros y la tripulación, cumpliendo con las estrictas normativas de seguridad aérea.
Artículos prohibidos en los aviones
Cada aeropuerto tiene su lista de artículos prohibidos, estos son los del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM ):
- Líquidos en envases de más de 3.4 onzas
- Objetos punzantes y cortantes
- Herramientas grandes
- Armas de fuego y municiones
- Artículos inflamables o explosivos
- Objetos grandes o pesados como bicicletas o muebles
- Regalos envueltos en papel
Recomendaciones para planear y viajar seguro
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) es muy importante que planees muy bien tus vacaciones, estas son algunas recomendaciones:
- Define tu presupuesto total y busca opciones que impidan excederte
- Reserva vuelos, autobús, tren y hospedaje con anticipación
- Prepara la maleta y evita compras de último minuto
- Verifica agencias de viajes
- Compara precios y evita endeudarte
- En caso de viajar al extranjero adquiere las divisas necesarias con anticipación
Así que si estás planeando un viaje al extranjero es muy importante que tomes en cuenta todas estas recomendaciones y así evites contratiempo y disfrutes al máximo tus vacaciones.
