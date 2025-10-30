Israel reactivó los bombardeos en la Franja de Gaza
Bombardeos israelíes en Gaza rompen el alto el fuego y dejan más de 100 muertos, en su mayoría mujeres y niños.
Los bombardeos israelíes en Gaza han dejado al menos 104 palestinos muertos, entre ellos 46 niños y 20 mujeres, a pesar de un alto el fuego declarado.
- El primer ministro Benjamín Netanyahu ordenó “ataques contundentes” tras la muerte de un soldado israelí en una emboscada atribuida a Hamás.
- Donald Trump respaldó las acciones israelíes, afirmando que Israel tiene derecho a responder, aunque insistió en que “la tregua no está en riesgo”.
- Qatar expresó su frustración por la nueva escalada, mientras que la Cruz Roja denunció una manipulación de imágenes por parte de Hamás sobre los restos de un rehén.
- Los ataques alcanzaron zonas civiles, campos de refugiados y tiendas de desplazados; los hospitales están desbordados y con escasez crítica de medicinas y combustible.
