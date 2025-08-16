Trump se reunirá con Zelenski en Washington; insta a Kiev a llegar a un acuerdo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que Ucrania debería llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia porque “Rusia es una potencia muy grande y ellos no”, después de la cumbre en la que se informó que Vladimir Putin exigió más territorio ucraniano.

Putin propone quedarse con Donbás a cambio de congelar la ofensiva

Luego de que los dos líderes se reunieron en Alaska el viernes, Trump le dijo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, que en el momento de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la región industrial del Donbás— que comprende las provincias de Donetsk y Lugansk, parcialmente incorporadas a Moscú — Putin ordenaría la detención inmediata de la ofensiva en los frentes de Zaporiyia y de Jersón, en el sur del país.

Zelenski rechazó la exigencia , según fuentes. Rusia ya controla una quinta parte de Ucrania, incluidas aproximadamente tres cuartas partes de la provincia de Donetsk, a la que accedió por primera vez en 2014.

Las fuentes igualmente indican que el líder ruso habría prometido detener cualquier otro tipo de ataque contra Ucrania, como los bombardeos con drones y misiles crucero que efectúa habitualmente contra el centro y el oeste del país.

Trump también afirmó estar de acuerdo con Putin en que se debía buscar un acuerdo de paz sin el alto el fuego previo que Ucrania y sus aliados europeos habían exigido. Esto supuso un cambio con respecto a su postura previa a la cumbre, cuando afirmó que no estaría satisfecho a menos que se acordara un alto el fuego.

Todos decidieron que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene -publicó Trump en Truth Social.

De acuerdo con The New York Times, el republicano respalda el plan para poner fin a la guerra en Ucrania cediendo territorio no conquistado a los invasores rusos.

Zelenski afirmó que la renuencia de Rusia a detener los combates complicaría los esfuerzos para forjar una paz duradera. “Detener las matanzas es clave para detener la guerra”, declaró en X.

Zelenski anuncia reunión con Trump

Sin embargo, Zelenskiy informó que se reunirá con Trump en Washington el lunes 18 de agosto, allí discutirán la situación. Agregó que apoya una cumbre trilateral con Rusia.

El encuentro del lunes evocará recuerdos de una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en febrero, donde Trump y el vicepresidente J.D. Vance le propinaron una reprimenda pública a Zelenskiy. Trump dijo que podría haber una reunión a tres bandas con Putin y Zelenskiy a continuación.

Los aliados europeos de Kiev aplaudieron las iniciativas de Trump, pero se comprometieron a respaldar a Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia. Los líderes europeos también podrían asistir a la reunión del lunes en la Casa Blanca, según el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul.

Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022 y ha ido avanzando gradualmente durante meses. La guerra —la más mortífera en Europa en 80 años— ha matado o herido a más de un millón de personas de ambos bandos, incluyendo miles de civiles, en su mayoría ucranianos, según analistas.

