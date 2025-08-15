Reunión entre Trump y Putin podría poner fin a la Guerra en Ucrania

Reunión decisiva: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió esta mañana rumbo a Anchorage, Alaska, donde sostendrá un encuentro con su homólogo ruso Vladímir Putin, con el objetivo de dialogar y terminar con la guerra en Ucrania.

El republicao abordó su vehículo oficial, conocido como “La Bestia”, y minutos después se dirigió a la Base Conjunta Andrews, desde donde despegó hacia Anchorage.

Trump abordó el Air Force One dejando un mensaje en su red Truth Social: “MUCHO EN JUEGO”. El presidente ha alternado entre un tono optimista y uno más severo, advirtiendo que el encuentro podría terminar en cuestión de “minutos” si no percibe disposición por parte de Putin. “Conmigo no va a jugar”, afirmó, y estimó que existe un 25 % de posibilidades de que la conversación no prospere.

¿Qué hablarán Trump y Putin en su reunión?

En declaraciones a bordo del avión presidencial que lo traslada, Trump dijo que sus conversaciones con Putin incluirán las exigencias rusas de que Ucrania ceda territorio como parte de un acuerdo de paz. Añadió que Ucrania debe decidir, pero también sugirió que Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, debería aceptar concesiones.

“La guerra tiene que parar y las matanzas tienen que parar (...) Se discutirán (temas de intercambio territorial), pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión, y creo que tomará una decisión adecuada. Pero no estoy aquí para negociar por Ucrania”, afirmó.

Es decir, si la reunión tiene éxito podría llevar a Zelenski a Alaska para una reunión tripartita posterior.

Asimismo el republicano aseveró que existe la posibilidad de que Estados Unidos ofrezca a Ucrania garantías de seguridad junto con las potencias europeas, pero descartó que fuera como integrantes de la OTAN. Putin se ha resistido ferozmente a que Ucrania se una a la alianza de seguridad transatlántica, un objetivo a largo plazo para los ucranianos que buscan forjar vínculos más fuertes con Occidente.

¿A qué hora es la reunión de Trump y Putin?

Las conversaciones comenzarán a las 11:30 horas (1:30 p.m. hora de la CDMX) y los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf-Richardson, un lugar simbólico que sirvió como punto de vigilancia y disuasión contra la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

La cita comenzará con una reunión cara a cara entre Putin y Trump en presencia de intérpretes, y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos.

Su última rueda de prensa conjunta se celebró en 2018 cuando los dos mandatarios se reunieron en Helsinki.

¿Qué funcionarios estarán presentes en la reunión de Trump y Putin?

La delegación rusa estará compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, el ministro de Defensa, Andrei Belusov, el ministro de Finanzas, Anton Siluanov y el negociador económico Kiril Dmitriev.

Entre funcionarios que acompañan a Trump están los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, además del director de la CIA, John Ratcliffe.

La cumbre genera gran expectativa internacional y se produce en un momento en que la guerra ha causado grandes pérdidas en ambos bandos y ha agotado los recursos.

Mandatarios llegan a Alaska

Aproximadamente a las 13:00 horas del centro de México, los aviones del presidente Trump y el presidente Putin llegaron a la base Elmendorf-Richardson.

Los mandatarios bajaron de las aeronaves y se saludaron, posteriormente subieron a los automóviles que los trasladarán a la reunión.

