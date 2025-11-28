Tras décadas controlada, reaparece la peste porcina con víctimas mortales; estos son sus síntomas

Tras un par de décadas controlada, medios y agencias internacionales reportaron que se dieron dos casos de la peste porcina africana en España, lo cual derivó en la muerte de dos ejemplares de jabalí en Cataluña, esto en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.

De acuerdo con El País, medio especializado de Madrid, España, fueron los servicios veterinarios de la Generalitat de Cataluña quienes notificaron al Ministerio de Agricultura sobre la detección del virus en los dos ejemplares, los cuales fueron hallados sin vida en Bellaterra el pasado 26 de noviembre.

¿Qué es la peste porcina?

El Gobierno de México señala que la peste porcina africana se encuentra en las secreciones y excreciones de los animales infectados, pese a ello, se dio a conocer que los niveles más grandes del virus se encuentran en la sangre.

Se menciona que esta enfermedad se produce en los cerdos cuando se entra en contacto directo con ejemplares infectados o bien, por la ingesta de restos de carne contaminada. Además, se informó que el virus puede transmitirse a otros animales a través de la picadura de moscas y garrapatas.

¿Cómo se encontró la peste porcina en España?

De acuerdo con la información que ha surgido hasta el momento, la detección del regreso de la peste porcina africana se dio con el hallazgo de dos jabalíes sin vida y que presentaron los síntomas de esta mortal enfermedad en los animales.

Síntomas de la peste porcina

Autoridades gubernamentales señalan que la peste porcina africana puede alcanzar hasta un 100% de letalidad en los ejemplares infectados en cuestión de días, por lo cual es vital conocer los síntomas que provoca. Estos son:

Hemorragia en órganos internos

Fiebre intensa

Hemorragia en la piel

Pérdida del apetito

Problemas respiratorios

Vómito y diarrea

¿Qué tan peligrosa es la peste porcina africana en los humanos?

A pesar de la letalidad que genera esta enfermedad en los cerdos, el Gobierno de México señala que la peste porcina africana no representa ningún riesgo para los humanos, sin embargo, pueden servir como vector transmisor.

