Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, se declarará culpable en EUA

A través de una minuta de la Corte de Distrito del Norte de Illinois, Chicago en los Estados Unidos (EUA), se dio a conocer que este próximo 1 de diciembre el narcotraficante Joaquín Guzmán López alias “El Güero” e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declarará culpable de uno de los cargos que se le imputan en aquel país.

De acuerdo con lo mencionado dentro de la minuta, la audiencia programada para las 13:30 horas de este 1 de diciembre será una comparecencia para el cambio de declaratoria del también hermano de Ovidio Guzmán alias “El Ratón”.

¿Por qué cambiará su declaratoria Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”?

Medios y agencias internacionales con acceso directo a las audiencias de Joaquín Guzmán López, mencionan que “El Güero” llevaba varios meses aplazando su comparecencia ante la jueza Sharon Johnson, esto mientras se llegaba a un acuerdo de culpabilidad entre el abogado del narcotraficante y la fiscalía de los Estados Unidos.

Es importante señalar que al igual que “El Güero”, en julio de este mismo 2025 Ovidio Guzmán “El Ratón” y líder de “Los Chapitos”, se declaró culpable de varios delitos relacionados con el narcotráfico en una corte de Chicago.

¿De qué se le acusa a “El Güero” en EUA?

Las acusaciones contra Joaquín, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán López , así como contra Iván Archivaldo Guzmán Salazar, son por el delito de tráfico de narcóticos al menos desde el año 2008 y hasta el 2021.

Tanto a “El Güero” como el resto de sus hermanos, se les acusa de traficar toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a territorio de los Estados Unidos, esto bajo el amparo y protección de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada y el resto del Cártel de Sinaloa.

Joaquín Guzmán López entregó a “El Mayo” Zambada a EUA

Vale la pena mencionar que Joaquín Guzmán López es señalado de ser el artífice del arresto de Ismael “El Mayo” Zambada en los Estados Unidos.

De acuerdo con versiones, el hijo de “El Chapo” traicionó al líder del Cártel de Sinaloa para llevarlo con engaños a suelo norteamericano, lugar en el cual fue detenido a mediados del pasado 2024.

