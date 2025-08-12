¡Abrazos no balazos no funcionó! Trump asegura que CDMX es de los peores lugares del mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró que la Ciudad de México (CDMX) es “uno de los peores lugares del mundo” debido a que la inseguridad ha aumentado, así como en ciudades de otros países.

Estas palabras han resonado en las cabezas de muchos mexicanos, después de que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador implementara la estrategia de seguridad pública de “abrazos, no balazos”, que no hizo más de aumentar la crisis de inseguridad en algunas regiones debido a que la delincuencia no se combatió, según los analistas.

¿Por qué Trump considera que la CDMX es uno de los peores lugares del mundo?

En conferencia de prensa, el mandatario republicano puso como ejemplo a la CDMX pero como de las peores ciudades en toda la tierra a causa de su alto indice de homocidios. El presidente comparó los asesinatos que se cometen en megalópolis importantes de América Latina con los que se registran en Washington y reconoció que son menos si se toma en cuenta el número de habitantes, por lo que es necesario el despliegue de elementos de la Guardia Nacional.

La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, Ciudad de México, algunos de los lugares de los que se habla como los peores lugares del mundo -dijo Donald Trump.

Trump: ¿Quieren vivir así?

De acuerdo con el presidente Donald Trump, el número de automóviles se ha duplicado en los últimos 5 años, los asaltos se han triplicado y los asesinatos en 2023 alcanzaron la tasa más alta problamene de toda la historia. Al sacar una tabla en una hoja de papel, el mandatario nuevamente comparó las cifras con las de las otras ciudades y dijo ¿quieren vivir así?

Violencia en México rompió récords en el sexenio pasado

Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) durante el sexenio pasado se rompieron récords históricos de violencia, ya que en total se registraron 188 mil 994 homicidios dolosos , con un promedio diario de 89 asesinatos. Los rubros de extorsión, robo a negocios, feminicidios aumentaron drásticamente bajo la estrategia de “abrazos, no balazos”

