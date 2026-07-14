El auto más barato que puedes comprar en México en 2026: así es y esto cuesta

MG Motor comercializa en México el nuevo modelo MG3 Cool MT con un precio oficial de $249,000 pesos, consolidándose como la opción más asequible del mercado automotriz nacional entre los vehículos de combustión cero kilómetro.

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¿Cómo es y cuánto cuesta el MG3 Cool MT 2026 en México?

El MG3 Cool MT 2026 tiene un precio de lista de $249,000 pesos en pago de contado. Para la modalidad de compra a crédito, la institución financiera Autoexpress Inbursa ofrece una promoción bancaria con tasa fija anual de 13.34% y plazos de financiamiento que van desde los 12 hasta los 72 meses.

El esquema de mensualidades diseñado para este modelo de transmisión manual se ejecuta con estas condiciones:

El enganche mínimo requiere un pago inicial correspondiente al 46% del valor total del automóvil.

requiere un pago inicial correspondiente al 46% del valor total del automóvil. Los primeros 12 meses exigen una mensualidad fija y reducida de $2,999.00 pesos durante el primer año de contrato.

exigen una mensualidad fija y reducida de $2,999.00 pesos durante el primer año de contrato. A partir del mes 13 la cuota mensual se ajusta y se establece en $4,596.36 pesos por el resto del plazo seleccionado.

la cuota mensual se ajusta y se establece en $4,596.36 pesos por el resto del plazo seleccionado. La comisión por apertura genera un cargo del 2.00% sin IVA sobre el importe promedio a financiar de $134,460.00 pesos.

Muchos conocemos esta clase de felicidad. 🫶🏼



Con un MG lo vivirás tal como si fuera la primera vez. ✨🚘

¡Ve por el tuyo! pic.twitter.com/3xZA3PEcaT — MG México (@MGMotorMx) December 11, 2025

¿Qué características de seguridad, motor y tecnología incluye el MG3 Cool MT 2026?

Este automóvil destaca por ofrecer una protección avanzada para los pasajeros sin elevar su costo en el mercado de México. La estructura del coche cuenta con barras de acero reforzado en las puertas para absorber golpes y un sistema que evita que el volante lastime al conductor en caso de un accidente frontal. Su motor rinde hasta 19.8 kilómetros por litro de gasolina, lo que garantiza un consumo de combustible bastante bajo en los trayectos diarios dentro de la ciudad. Se destaca su equipamiento interior y las tecnologías de asistencia digital bajo estas características de fábrica:

Seis bolsas de aire que protegen tanto al chofer como a los acompañantes en la parte delantera y en los costados de los asientos.

que protegen tanto al chofer como a los acompañantes en la parte delantera y en los costados de los asientos. Frenos ABS y el control de estabilidad evitan que las llantas se derrapen o patinen al frenar de golpe sobre pavimento mojado.

evitan que las llantas se derrapen o patinen al frenar de golpe sobre pavimento mojado. La pantalla digital de 7 pulgadas detrás del volante muestra la velocidad de forma clara y moderna para facilitar la lectura.

detrás del volante muestra la velocidad de forma clara y moderna para facilitar la lectura. Los sensores de reversa emiten una alarma sonora que avisa si hay un obstáculo cerca al momento de estacionarse.

La cabina incluye aire acondicionado manual para regular la temperatura y vidrios eléctricos que bajan por completo con apretar un solo botón.

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