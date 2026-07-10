¡Hay chamba! Buscan personas para caseta de peaje en CDMX | Ofrecen 14 mil pesos; así puedes postularte

Si buscas empleo en Ciudad de México, este es una nueva oportunidad laboral; el Servicio Nacional de Empleo de la Ciudad de México (SNE CDMX) público una vacante para personal de cobro de peaje, con un salario mensual de 14 mil pesos, dirigida a personas con bachillerato concluido y una experiencia previa.

Esta oferta forma parte del periódico Ofertas del Empleo de la Ciudad de México, correspondiente a la primera quincena de julio de 2026, una publicación que reúne vacantes y oportunidades laborales vigentes en distintos sectores y alcaldías de la Ciudad de México.

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¿Cuáles son los requisitos para la vacante del personal de cobro de peaje?

De acuerdo con la convocatoria de la empresa Administración Especialidad Integral busca cubrir el puesto de personal de cobro de peaje con las siguientes características:

Sueldo: 14,000 pesos mensuales.

Escolaridad mínima: Bachillerato.

Experiencia: De 1 a 2 años.

Horario laboral: De 06:00 a 14:00 horas.

Zona de reclutamiento: Módulo Cuajimalpa.

ID de la vacante: 21159784.

Las personas interesadas deberán cumplir con el perfil solicitado, además de realizar el proceso de postulación a través de los mecanismos establecidos por el Servicio Nacional de Empleo.

Ofertas del Empleo de la Ciudad de México ¡Buscan personal para casetas de peaje en CDMX! Ofrecen sueldo de 14 mil pesos; estos son los requisitos (Administración Especialidad Integral)

¿Dónde consultar más vacantes de trabajo en CDMX?

El Periódico Ofertas de Empleo de la SNE CDMX se publica de manera quincenal y reúne oportunidades para distintos niveles de escolaridad y de experiencia. La herramienta tiene como objetivo facilitar la búsqueda de empleo formal, además de acercar a los candidatos con empresas que requieren personal en la capital del país.

Antes de postularte, revisa cuidadosamente los requisitos, el horario y la ubicación del puesto para asegurarte que se trate que se ajusta a tu perfil y a tus necesidades. Si estás en búsqueda de trabajo o deseas mejorar tus ingresos, esta vacante puede representar una opción atractiva, gracias a su salario competitivo además de la posibilidad de integrarte a una empresa que participa en la operación de servicios de peaje.

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