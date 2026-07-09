Mercado Libre rebaja Honor Magic8 Lite de 518 GB; llévate audífonos GRATIS y 15% de descuento

Si te urge cambiar de celular esta podría ser una buena oportunidad de adquirir un nuevo smartphone; Mercado Libre tiene una promoción en combo que puede llamar tu atención e trata del kit Honor Magic8 Lite de 512 GB en color dorado, que viene acompañado de unos audífonos Choice Headphone, y que puedes comprar con un 15% de descuento, al reducir su precio de $11 mil 998 a $10 mil 168 pesos.

Por si esto no es suficiente para que te animes a cambiar de celular, la plataforma de ventas por internet también ofrece la posibilidad de pagar el equipo a 15 meses sin intereses y con mensualidades aproximadas a los $667.89 pesos; lo que facilita su compra sin realizar un solo pago de contado.

Honor Magic8 Lite en promoción: así puedes comprar el celular con 512 GB y audífonos a meses sin intereses Mercado Libre tiene una promoción en combo que puede llamar tu atención e trata del kit Honor Magic8 Lite de 512 GB en color dorado, que viene acompañado de unos audífonos Choice Headphone.

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¿Qué incluye la oferta del Honor Magic8 Lite?

El Kit Honor: Smartphone Magic8 Lite 512gb Dorado + Headphone Choice está conformado por dos dispositivos:

El Honor Magic8 Lite con 8 GB de memoria RAM y 512 GB de almacenamiento interno, que resulta ideal para guardar miles de fotografías, videos, aplicaciones, además de documentos.

Honor Choice Headphone en color grafito, unos audífonos que cuentan con conectividad Bluetooth y que además están diseñados para escuchar música, realizar llamadas y disfrutar de contenido multimedia con una completa libertad de movimiento.

El fabricante del Honor Magic8 Lite destaca que este smartphone ofrece un diseño delgado, además de una batería de larga duración y un rendimiento que está pensado para las tareas diarias, asím como para que navegues en tus redes sociales; además de que captures todas las fotografías que quieras.

Características del Honor Magic8 Lite

El Honor Magic 8 Lite es un smartphone diseñado para usuarios que buscan un excelente equilibrio entre su potencia, el almacenamiento, además de un diseño atractivo.

Este smartphone está equipado con 8 GB de memoria RAM, que garantiza un desempeño fluido, además de estable a la hora de realizar múltiples tareas al mismo tiempo, ejecutar aplicaciones exigentes y disfrutar de una experiencia de uso ágil durante todo el día.

Respecto de su almacenamiento interno de 256 GB, ofrece espacio más que suficiente para guardar fotos, videos en alta resolución, aplicaciones, juegos, documentos y archivos personales sin que te preocupes por la falta de memoria.

El Smartphone Honor Magic 8 Lite se posiciona como una alternativa confiable dentro de su categoría, ya que destaca por su eficiencia, comodidad y versatilidad. Podría ser una opción perfecta para aquellos que valoran la combinación de rendimiento, capacidad y estética, ofreciendo una experiencia equilibrada y práctica que se adapta a las necesidades del día a día y acompaña el ritmo de usuarios exigentes.

Sistema Operativo: Android 15

Pantalla 6.79″

Procesador Snapdragon 6 Gen 4

Batería: 8300 mAh

Pantalla AMOLED.

Como cualquier oferta en línea, se recomienda revisar que la publicación corresponda a un vendedor de buena reputación, además de verificar las condiciones de envío y confirmar que el producto cuente con la garantía de fábrica de 12, así como se señala en la publicación de Mercado Libre.

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