IA de Google, Gemini, conecta Gmail, Fotos, YouTube y más para automatizar tareas
Gemini ahora puede leer correos, fotos y búsquedas para ayudarte mejor. Aprende cómo activar esta función, qué datos usa y cómo mantener tu privacidad segura.
Google presentó en enero de 2026 la función Inteligencia Personal, que convierte a Gemini en un asistente capaz de usar datos del propio usuario para responder con mayor contexto y precisión. La herramienta se integra con servicios como Gmail, Google Fotos y YouTube.
La novedad reside en que Gemini ya no responde solo con información general, sino que puede considerar hábitos, reservas, búsquedas o intereses previos, siempre bajo control del usuario y con activación voluntaria.
Beneficios de la nueva actualización de Gemini
Esta actualización permite ahorrar tiempo, automatizar tareas y recibir sugerencias más relevantes, sin necesidad de repetir información en cada consulta.
También acerca la inteligencia artificial al uso cotidiano, facilitando desde la planeación de viajes hasta recomendaciones personalizadas de compras, ocio o productividad.
¿Invade mi privacidad y seguridad?
- La función está desactivada por defecto
- El usuario elige qué apps conectar
- No se entrena el modelo con correos ni fotos completas
- Hay filtros para evitar temas sensibles
- Se puede corregir o borrar información en cualquier momento
- Esto busca equilibrar utilidad y control de datos personales
¿Cómo activar Inteligencia Personal?
El acceso está disponible en fase beta para usuarios de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos. La activación se realiza desde la app de Gemini, en el menú de Configuración.
Desde ahí se puede encender la opción, elegir las aplicaciones vinculadas y revisar en todo momento qué información está habilitada.
¿Cómo desactivar Inteligencia Personal?
Basta con entrar nuevamente a Configuración en Gemini y apagar la función o desconectar aplicaciones específicas. El proceso es reversible y no afecta el uso básico del asistente.
Esto permite usar Gemini como chatbot general cuando se desea mayor anonimato o consultas puntuales.
Así puedes usarla en tu día a día
- Organizar viajes con datos de Gmail y fotos previas
- Identificar objetos a partir de imágenes en Google Fotos
- Recibir recomendaciones según tu historial de YouTube
- Recordar intereses o metas mencionadas antes
- Estas funciones buscan que Gemini sea un apoyo constante en la vida digital
Consejos útiles
- Corrige a Gemini cuando se equivoque
- Usa chats temporales para temas privados
- Conecta solo las apps necesarias
- Revisa periódicamente los permisos activos
- Así se maximiza la utilidad sin comprometer la privacidad
