FONAC: Requisitos específicos que deben cumplir los trabajadores para participar en él

El Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado (FONAC) representa una prestación de ahorro para determinados servidores públicos federales; sin embargo, no todos los empleados Gobierno Federal pueden incorporarse, por lo que es importante conocer las condiciones y requisitos antes de solicitar su inscripción.

Este esquema funciona mediante aportaciones periódicas que se descuentan vía nómina y se complementan con aportaciones institucionales y, cuando corresponde, sindicales además de los rendimientos generados.

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¿Quiénes pueden solicitar el FONAC?

De acuerdo a los criterios publicados para el FONAC, pueden participar trabajadores de base y personal operativo de confianza que cumplan con las condiciones establecidas por su dependencia. La incorporación es voluntaria y requiere realizar el trámite correspondiente dentro de el periodo establecido.

Entre los sectores que quedan fuera se encuentran, de manera general, mandos medios y superiores, personal, contratado por honorarios y determinados trabajadores eventuales o interinos. Tampoco debe confundirse este fondo con esquemas particulares que manejan algunas dependencias o gobiernos locales.

🚨 NotiFlash S37 | Total a pagar FONAC 37°



Derivado de la negociación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA y del Presidente de la FSTSE con el Gobierno Federal, se informa el pago del 37.º Ciclo del FONAC.



Montos a recibir (Periodo Ordinario): 💰 Aportación de… pic.twitter.com/EloU9nRQNW — Sindicato de Salud de Guanajuato SNTSA37 (@sntsa_37) July 31, 2026

¿Qué requisitos se necesitan para solicitar el FONAC?

Entre los requisitos que se han establecido para la incorporación se encuentran:

El último talón de pago

La cédula de inscripción al FONAC , debidamente requisitada y firmada

, debidamente requisitada y firmada La designación de beneficiarios.

La documentación y las fechas de registro pueden variar según la dependencia, por lo que trabajadores federales deben consultar la convocatoria y el área de recursos humanos que corresponde antes de presentar su solicitud.

Un aspecto importante es que la inscripción no significa que cualquier trabajador puede incorporarse automáticamente, debe de cumplir con el tipo de plaza y las condiciones previstas para el fondo.

Cabe señalar que el FONAC realiza sus ciclos de ahorro y liquidación conforme calendarios específicos.

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