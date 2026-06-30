¿Mito o realidad? La teoría viral sobre el mayor rendimiento de la gasolina según el horario de carga

Existe desde hace un tiempo la creencia de que el rendimiento de la gasolina cambia según el horario. Según esta teoría difundida en las redes sociales, surtir el tanque en momentos específicos evita la evaporación del combustible, ayudando a optimizar el gasto de los conductores en México.

La recomendación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) asegura que es conveniente cargar gasolina antes de las 10:00 horas o después de las 18:00 horas durante la temporada de calor. La explicación es que este hábito reduce las emisiones contaminantes y protege el bolsillo del consumidor al disminuir la volatilidad del hidrocarburo. ¿Pero es cierto?

📌#RecomendacionesCAMe

En #TemporadaDeOzono es muy importante cuidar tu salud y reducir emisiones de contaminantes ¿cómo lo puedes hacer?

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✅Recarga gasolina después de 18:00h o antes de 10:00h

✅Reduce el uso de aerosoles, solventes o pinturas pic.twitter.com/xmO7Cp7C3Q — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 7, 2024

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¿Qué hay de cierto sobre el horario de carga y el rendimiento del combustible?

Los mitos virales en redes sociales afirman que el frío del amanecer incrementa la densidad del combustible, permitiendo recibir más masa por el mismo dinero. Sin embargo, empresas del sector como Petroenergía y AXION energy aclaran que las estaciones de servicio guardan el producto en tanques subterráneos aislados. Esta infraestructura mantiene la temperatura de la tierra fija a 15 grados todo el día, neutralizando el impacto del clima exterior en las bombas despachadoras.

Los surtidores electrónicos están calibrados para entregar un volumen exacto y compensar las variaciones térmicas. La percepción de una mayor autonomía en las mañanas se debe al comportamiento del motor, ya que el aire fresco es más rico en oxígeno y mejora la combustión interna del vehículo.

El combustible que bombeas durante el día no es el mismo combustible que bombeas durante la noche, y la razón es pura física ⛽️ pic.twitter.com/JcznlVXJ3i — Abraham Bruce (@Abraham_Bruce_) January 26, 2026

¿Cuáles son las variables reales que sí modifican el consumo de gasolina en los autos?

El gasto real de gasolina en los trayectos diarios responde al estado mecánico de las unidades y a las costumbres de manejo del automovilista. Los conductores que buscan un verdadero ahorro deben enfocarse en corregir factores técnicos que sí disparan la inyección de combustible.

Las condiciones que alteran directamente la eficiencia de los vehículos motorizados incluyen:

Presión de neumáticos: rodar con las llantas bajas incrementa la fricción contra el pavimento y eleva el consumo general hasta un 5%.

rodar con las llantas bajas incrementa la fricción contra el pavimento y eleva el consumo general hasta un 5%. Hábitos de conducción: realizar aceleraciones bruscas y frenar de golpe duplica la demanda de energía de forma innecesaria.

realizar aceleraciones bruscas y frenar de golpe duplica la demanda de energía de forma innecesaria. Seguro de la pistola: cargar más combustible después de que se bota el gatillo del surtidor provoca desperdicios y fugas de vapores.

cargar más combustible después de que se bota el gatillo del surtidor provoca desperdicios y fugas de vapores. Mantenimiento del motor: utilizar filtros de aire sucios o bujías desgastadas obliga al sistema a trabajar a marchas forzadas.

El uso prolongado del aire acondicionado en el tránsito urbano denso constituye otro elemento que reduce la autonomía por litro en los autos.

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