México tiene la gasolina más cara del mundo entre los 10 países con mayor consumo

Durante el inicio de 2026, el precio del combustible genera debate nacional, porque la gasolina en México alcanza niveles récord y coloca al país en la cima mundial, debido a impuestos elevados que impactan el bolsillo de millones de automovilistas y presionan la economía cotidiana.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio récord de la gasolina posiciona a México en la cima mundial

Los datos internacionales colocan a México como el país con la gasolina más cara entre grandes consumidores, con un promedio nacional de 23.37 pesos por litro en diciembre, cifra superior a Brasil, Japón, India, Canadá, China y Estados Unidos promedio.

El contraste regional resulta evidente al comparar precios, ya que Brasil registra 20.13 pesos por litro y Japón 18.16, mientras India, Canadá, China y Estados Unidos mantienen costos notablemente menores, pese a contextos energéticos y fiscales diversos durante diciembre reciente.

Especialistas señalan que la baja internacional del petróleo no se refleja en estaciones mexicanas, porque el precio final mantiene presiones internas que superan beneficios externos, situación que refuerza el liderazgo negativo de México dentro del mercado global actual de combustibles.

El Gobierno prometió que la gasolina iba a costar 10 pesos, ¿qué pasó?

Impuestos encarecen la gasolina mexicana frente a otros países

El principal factor del alto costo radica en la carga fiscal, ya que en México los automovilistas pagan 10.28 pesos de impuestos por litro, la cifra más elevada entre los principales países consumidores de gasolina a nivel internacional actual comparado.

Esta diferencia supera a India, donde la carga tributaria alcanza 7.93 pesos por litro, y contrasta con Arabia Saudita, país con menor presión fiscal, pues solo 1.67 pesos del precio final corresponden a impuestos sobre gasolina en mercados internacionales actuales.

En territorio mexicano se aplican IVA e IEPS por cada litro, con cuotas actualizadas por inflación, decisión que mantiene precios altos, a diferencia de Japón, donde autoridades eliminaron un gravamen histórico y anunciaron reducciones para 2026 en materia de gasolina.

México lidera el ranking de los países con la gasolina más cara entre los de mayor consumo

México: 23.37 pesos por litro

23.37 pesos por litro Brasil: 20.13 pesos por litro

20.13 pesos por litro Japón: 18.16 pesos por litro

18.16 pesos por litro India: 17.62 pesos por litro

17.62 pesos por litro Canadá: 16.72 pesos por litro

16.72 pesos por litro China: 14.74 pesos por litro

14.74 pesos por litro Estados Unidos: 13.66 pesos por litro