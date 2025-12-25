La mejor hora para cargar gasolina y ahorrar dinero, según la CAMe

Tener un coche implica invertir en la gasolina y a veces el precio es muy alto y los bolsillos de los automovilistas se ven afectados, por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) compartió algunas recomendaciones para que el combustible tenga mejor rendimiento.

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

De acuerdo con la CAMe, la mejor hora para cargar gasolina es después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas debido a que en ese rango de horas se reduce la evaporación del combustible y así se aprovecha mejor y ahorras dinero.

Por el contrario, durante las horas de mayor calor, el combustible puede evaporarse al momento de la carga, por ello, se recomienda hacerlo en las horas antes mencionadas.

Recomendaciones para ahorrar gasolina

Por su parte, la Secretaría de Energía recomienda mejorar los hábitos de manejo como:

Evitar calentar el motor antes de arrancar

Acelerar de forma gradual pues pisar el acelerador aumenta hasta 4 veces el consumo de gasolina

Respecta los limites de velocidad pues a mayor velocidad, mayor gasto de combustible

Anticípate al tránsito para reducir frenadas

En pendientes, acelera antes de subir

En transmisión manual, cambia a marchas altas

Mantén una conducción suave y constante

Evita frenazos y aceleraciones bruscas

Conserva tu distancia y maneja con calma

Afina el motor periódicamente

Revisa la presión de las llantas cuando estén frías

Usa el aire acondicionado con moderación

Mantén alineación y balanceo adecuados para evitar desgaste y gasto extra

Siguiendo estas recomendaciones ahorraras gasolina y tu cartera no sufrirá.

