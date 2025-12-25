La mejor hora para cargar gasolina y ahorrar dinero, según la CAMe

inklusion.png Sitio accesible
El precio de la gasolina varia y si tienes un auto y quieres ahorrar, la CAMe compartió una serie de recomendaciones al momento de cargar gasolina.

Mejor hora para cargar gasolina
Recomendaciones para ahorrar gasolina|Getty Images
Escrito por:  Itandehui Cervantes

Tener un coche implica invertir en la gasolina y a veces el precio es muy alto y los bolsillos de los automovilistas se ven afectados, por ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) compartió algunas recomendaciones para que el combustible tenga mejor rendimiento.

¿Cuál es la mejor hora para cargar gasolina?

De acuerdo con la CAMe, la mejor hora para cargar gasolina es después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas debido a que en ese rango de horas se reduce la evaporación del combustible y así se aprovecha mejor y ahorras dinero.

Por el contrario, durante las horas de mayor calor, el combustible puede evaporarse al momento de la carga, por ello, se recomienda hacerlo en las horas antes mencionadas.

Recomendaciones para ahorrar gasolina

Por su parte, la Secretaría de Energía recomienda mejorar los hábitos de manejo como:

  • Evitar calentar el motor antes de arrancar
  • Acelerar de forma gradual pues pisar el acelerador aumenta hasta 4 veces el consumo de gasolina
  • Respecta los limites de velocidad pues a mayor velocidad, mayor gasto de combustible
  • Anticípate al tránsito para reducir frenadas
  • En pendientes, acelera antes de subir
  • En transmisión manual, cambia a marchas altas
  • Mantén una conducción suave y constante
  • Evita frenazos y aceleraciones bruscas
  • Conserva tu distancia y maneja con calma
  • Afina el motor periódicamente
  • Revisa la presión de las llantas cuando estén frías
  • Usa el aire acondicionado con moderación
  • Mantén alineación y balanceo adecuados para evitar desgaste y gasto extra

Siguiendo estas recomendaciones ahorraras gasolina y tu cartera no sufrirá.

