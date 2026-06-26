¿Qué autos Volkswagen se fabrican en México y cuáles son importados?

Volkswagen abastece el mercado mexicano con una estrategia mixta: produce localmente los modelos Jetta, Taos y Tiguan, mientras que el resto de su catálogo comercial se compone de vehículos importados desde sus plantas en Sudamérica, Europa, Asia y Estados Unidos.

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¿Cuáles son los tres modelos de Volkswagen que se fabrican en la planta de Puebla?

El complejo manufacturero de Cuautlancingo, Puebla, es la segunda fábrica más grande de la firma fuera de Alemania y se enfoca en el armado completo de tres automóviles:

Jetta: el sedán compacto más icónico y vendido de la marca en el país. Incorpora un motor de inyección turbo TSI.

el sedán compacto más icónico y vendido de la marca en el país. Incorpora un motor de inyección turbo TSI. Taos: una camioneta SUV compacta equipada con transmisión automática y una alta calificación de seguridad estructural.

una camioneta SUV compacta equipada con transmisión automática y una alta calificación de seguridad estructural. Tiguan: el SUV mediano de tres filas de asientos que se ensambla en su versión de carrocería extendida para exportación global.

¿Dónde queda la otra planta de Volkswagen en México y qué se produce en sus instalaciones?

La segunda sede industrial de la marca en el país se ubica en el municipio de Silao, Guanajuato. Esta planta no ensambla vehículos terminados, sino que se especializa exclusivamente en la fundición y el armado de motores TSI de alta eficiencia. Dichos propulsores se envían directamente a las líneas de producción de Puebla para dar tracción a los autos que se arman localmente.

¿Cuáles son los modelos importados de Volkswagen que se venden en México y dónde se fabrican?

Para abarcar los segmentos que no se cubren de manera interna, los concesionarios Volkswagen integran unidades terminadas desde distintas regiones globales que abastecen el mercado mexicano:

Brasil: Polo, Virtus, Tera y Nivus.

Polo, Virtus, Tera y Nivus. Estados Unidos: Teramont y el SUV 100% eléctrico ID.4.

Teramont y el SUV 100% eléctrico ID.4. China: Vehículos de tecnología híbrida y eléctrica enfocados en segmentos de alta competencia.

Vehículos de tecnología híbrida y eléctrica enfocados en segmentos de alta competencia. Alemania o España: Unidades de especialidad y deportivos como el Golf GTI.

La descontinuación del ensamble local del Golf en 2021 obligó a reestructurar la gama, aunque la corporación confirmó que planea regresar la producción de este hatchback a las líneas de Puebla en 2027.

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