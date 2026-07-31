Ahorrar se ha convertido en un verdadero lujo para millones de familias mexicanas, pues basta con que llegue la quincena para que el dinero empiece a irse en la despensa, la renta, los servicios y otros gastos básicos.

Cuando llega el momento de guardar algo para una emergencia, pagar una deuda o pensar en el futuro, el dinero ya no alcanza.

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Un reciente estudio reveló en qué se va el dinero de los hogares mexicanos y confirmó una realidad que muchos viven: llegar al final de la quincena se ha convertido en un verdadero reto.

¿Por qué el dinero ya no alcanza? Estos son los gastos que más impactan a los mexicanos. (Kate Wieser/Getty Images)

¿En qué gastan la quincena las familias mexicanas?

Esa sensación que millones de mexicanos viven cada mes ya tiene explicación; de acuerdo con “El Ecosistema de Supervivencia Financiera del Consumidor Mexicano”, elaborado por Research Land, la mayor parte del ingreso de los hogares se destina a cubrir necesidades básicas que difícilmente pueden reducirse.

La distribución del gasto es la siguiente:

• 44% se destina a alimentos.

• 22% corresponde al pago de vivienda, ya sea renta o hipoteca.

• 20% se utiliza para cubrir servicios básicos como luz, agua, gas e internet.

En conjunto, estos compromisos absorben 86% del ingreso mensual, dejando únicamente 14% disponible para ahorrar, pagar deudas, cubrir colegiaturas o enfrentar cualquier gasto inesperado.

La renta, los servicios y las deudas complican cada vez más el ahorro

El estudio también revela que el problema ya no está relacionado con gastos considerados “innecesarios”, pues hoy, el principal reto para las familias mexicanas son los costos de la vivienda, los servicios y las obligaciones financieras.

Entre los principales hallazgos destacan:

• 79% de los mexicanos aseguró que destina una mayor parte de su ingreso al pago de servicios y deudas respecto al año pasado.

• 72% reportó incrementos en el costo de la renta o de su crédito hipotecario.

Este panorama coincide con datos del Banco de México (Banxico), que muestran que la morosidad en créditos hipotecarios alcanzó su nivel más alto en cuatro años, reflejando las dificultades que enfrentan miles de familias para mantener al corriente sus pagos.

¿Qué le preocupa hoy a las y los mexicanos?​



🚨 Lo que inquieta.

💼 Lo que afecta.

🛡️ Lo que se resiste.



Conoce el análisis completo y descarga las gráficas en el enlace: https://t.co/8BjH5W01b1 pic.twitter.com/ZW6toknKLS — Research Land (@researchlandof) July 15, 2026

¿Quiénes son los más afectados?

La presión económica no impacta por igual a todos los hogares.

El estudio identifica que dos grupos enfrentan una mayor dificultad para generar ahorro:

• Las personas de 36 a 45 años, quienes destinan 55% de sus ingresos únicamente a cubrir la canasta básica.

• Los hogares de nivel socioeconómico C y C+, donde la manutención representa 52% del gasto mensual.

Esto significa que gran parte de sus recursos se consume en necesidades esenciales, reduciendo considerablemente la capacidad para ahorrar, invertir o responder a cualquier emergencia.

La despensa sigue siendo el gasto que más pesa en el bolsillo

Aunque la inflación oficial muestra una desaceleración, la percepción entre los consumidores es distinta.

El estudio señala que:

• 81% de los encuestados considera que los alimentos aumentaron de precio mucho más que la inflación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

• 86% percibió incrementos importantes en productos básicos como huevo, pollo y carne.

Ante este escenario, 74% de los consumidores afirmó haber cambiado marcas tradicionales por opciones más económicas para intentar equilibrar el presupuesto familiar.

Entre los hogares de nivel socioeconómico D+, esa cifra aumenta hasta 91%.

Ahorrar se ha convertido en un reto para millones de mexicanos

Aunque la mayoría reconoce la importancia de tener un fondo para emergencias, la realidad económica dificulta lograrlo.

El estudio revela que:

• Solo 42% de los mexicanos logra ahorrar de manera constante.

• 34% únicamente puede hacerlo de forma ocasional.

• 8% vive en una situación donde sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos.

Además, 40% de las familias ha buscado fuentes adicionales de ingreso para cubrir sus gastos fijos y uno de cada cuatro mexicanos ha tenido que utilizar sus ahorros para mantener su nivel de vida.

Las cifras reflejan una realidad compartida por millones de hogares: la mayor parte del salario se destina a cubrir necesidades básicas, dejando cada vez menos margen para planear el futuro, enfrentar emergencias o construir un patrimonio.

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