Como este medio de comunicación te informó, el Gobierno de México publicó un reporte a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sobre una cifra histórica de más de 22.7 millones de puestos afiliados con un salario promedio de $624.90 pesos diarios; sin embargo el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) apunta lo contrario.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Según el IMSS, la caída es de 29 mil 922 empleos formales en lo que va de mayo, principalmente en el sector agropecuario y al cierre de un esquema fraudulento, esto significa un deceso del 0.1% con respecto a abril, lo que genera un segundo mes con cifras negativas en la creación de empleos formales en el 2026.

A su vez, la STPS aseguró que en los últimos 12 meses se crearon 346 mil 637 empleos formales, presumiendo un crecimiento anual de 1.5%.

¿Por qué hay menos trabajo en México según el IMSS?

En el reporte mensual, el Seguro Social explicó que la pérdida de plazas durante mayo responde a factores estacionales del sector agropecuario que registra reducciones temporales en este periodo por los ciclos de siembra, mantenimiento y cosecha.

Asimismo, se suma la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba a personas sin una relación laboral real, con esquemas de simulación, de hecho, al 31 de mayo pasado, el IMSS tenía registrados 22 millones 718 mil 681 empleos.

Aunque se estima que solo el sector agropecuario es el afectado, Willebaldo Gómez Zuppa, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, consideró que esta caída se vio más en el sector manufacturero.

El también investigador de la Liga Educativa Sindical Internacional explicó que al inicio de año, muchas empresas ajustan sus inventarios, generando presiones para reducir personal, cuya recuperación se recupera en el último cuatrimestre del año.