¿Estás en busca de trabajo? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió cuatro vacantes en la Ciudad de México (CDMX), se trata de puestos con contrato de seis meses, pero que se podrían extender.

Los puestos pertenecen a Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

Es importante mencionar que la ONU casi no publica sus salarios en este tipo de vacantes; sin embargo, sitios especializados establecen que el pago va de entre 20 y 25 mil pesos mensuales; sin embargo, te invitamos a preguntar por este durante el proceso de contratación.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las vacantes de la ONU en México durante junio 2026?

Si te interesa trabajar para Naciones Unidas, estas son las vacantes abiertas en CDMX:

Asociado en Fortalecimiento Institucional y Modernización Tecnológica

Perteneciente a PNUD

Contrato de jornada completa por seis meses en CDMX

Nivel de estudios mínimo de bachillerato o Licenciatura en Políticas Públicas e Investigación, Economía, Ciencias Políticas, Ingeniería en Tecnologías de la Información o en Sistemas Computacionales

o Licenciatura en Políticas Públicas e Investigación, Economía, Ciencias Políticas, Ingeniería en Tecnologías de la Información o en Sistemas Computacionales Experiencia : con bachillerato mínimo siete años en gestión institucional y tecnologías de la información; con licenciatura, cuatro años

: en gestión institucional y tecnologías de la información; con Fecha límite de aplicación: 11 de junio de 2026

Coordinador de Proyecto en Desarrollo Rural de Sustentabilidad

Perteneciente a FAO

Contrato de trabajo temporal por seis meses en CDMX y Chihuahua

Licenciatura en Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Rural, Economía, Ciencias Sociales o afines

en Políticas Públicas, Administración Pública, Desarrollo Rural, Economía, Ciencias Sociales o afines Mínimo cinco años de experiencia en coordinación o implementación de proyectos de desarrollo rural, políticas públicas, gestión territorial, sustentabilidad, recursos naturas o desarrollo territorial

en coordinación o implementación de proyectos de desarrollo rural, políticas públicas, gestión territorial, sustentabilidad, recursos naturas o desarrollo territorial Fecha límite de aplicación: 12 de junio de 2026

Analista técnico en Rutas Sectoriales

Perteneciente a PNUD

Contrato de seis meses por jornada completa en CDMX

Maestría en Políticas Climáticas, Diálogo Multisectorial y Gestión de Proyectos de Mitigación y Adaptación

en Políticas Climáticas, Diálogo Multisectorial y Gestión de Proyectos de Mitigación y Adaptación Experiencia de dos años

Fecha para aplicar: 12 de junio de 2026

Analista de Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Pertenece al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)

(ONU-Hábitat) Contrato de seis meses en CDMX

Licenciatura en Geografía, Geomática, Ingeniería Geográfica, Ciencias Ambientales, Urbanismo o Arquitectura

en Geografía, Geomática, Ingeniería Geográfica, Ciencias Ambientales, Urbanismo o Arquitectura Al menos cuatro años de experiencia en sistemas de información geográfica, análisis espacial, percepción remota y cartografía digital

en sistemas de información geográfica, análisis espacial, percepción remota y cartografía digital Fecha límite para aplicar: 14 de junio 2026

¿Cómo aplicar a las vacantes de la ONU?

Es importante mencionar que cada vacantes cuenta con su propio proceso de contratación; sin embargo, es importante que tengas a las manos de los siguientes documentos:

Currículum vitae actualizado

Comprobante o títulos que acrediten estudios

que acrediten estudios Documentos que den validez a la experiencia laboral

Certificados de idiomas

Carta de motivos (es uno de los requisitos más importantes para la ONU)

Toda comunicación se da mediante una plataforma especial que tiene cada plataforma.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.