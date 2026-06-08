México pierde más de 29 mil empleos formales durante mayo 2026

México registró una pérdida de 29 mil 922 empleos formales durante el pasado mes de mayo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De esta forma, el número de empleos formales en el país es de 22 millones 718 mil 681 puestos de trabajo afiliados. El retroceso mensual equivale a una tasa de 0.1.

Autoridades señalaron que en México, los empleos permanentes son la gran mayoría, con un total de 19 millones 730 mil 767 puestos que equivalen al 86.8%, mientras que el 13.2% equivale a puestos eventuales.

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Estacionalidad agropecuaria influye en cifras de empleos en México

De acuerdo con el IMSS, la pérdida mensual se atribuye principalmente a la estacionalidad del sector agropecuario, que suele reducir temporalmente puestos de empleo durante el periodo por conclusión de las etapas de siembra, mantenimiento y cosecha en distintas regiones del país.

Además, también se especificó que el comportamiento de mayo estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral mediante esquemas de simulación en el aseguramiento.

Los sectores con mayor crecimiento de empleos en México

Transportes y comunicaciones, con 13.5%.

Industria extractiva, con 4.1%.

Servicios sociales y comunales, con 2%.

Entidades como Hidalgo, Estado de México y Oaxaca reportaron aumentos anuales superiores al cuatro por ciento.

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