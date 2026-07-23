Aunque las cifras oficiales muestren un respiro en los indicadores generales, los bolsillos de los mexicanos cuentan una historia muy diferente.

Llenar el carrito del supermercado o salir un viaje familiar se ha convertido en un verdadero desafío financiero. Desde alimentos esenciales en las mesas mexicanas hasta viajes están en la lista negra de los rubros que siguen por las nubes.

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Precios en productos y servicios se disparan

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mexicano aumentó un 0.07% en la primera mitad de este mes, tomando como referencia a la quincena anterior, aseguró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena de julio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.091 y representó un aumento de 0.07% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.10%.



Por componente, la inflación anual… pic.twitter.com/7eSE62mrzf — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 23, 2026

Estos fueron los productos y servicios que recibieron un incremento de precio:

Computadoras: 4,52%

Naranja: 6,02%

Papa y otros tubérculos: 1,39%

Pollo: 0,73%

Derivado de esto las fondas, loncherías, y torterías realizaron un ajuste al alza del 0,12% en sus menús; mientras que los restaurantes también realizaron estos cambios en un 0,18% en sus precios.

En cuanto a los productos, el transporte aéreo aumentó un 12.44%, convirtiéndolo en el producto con mayor incidencia al alza en la inflación.

La vivienda propia, el transporte colectivo y los servicios turísticos (en paquete) sufrieron un aumento del 6,22%, afectación en medio de las vacaciones de verano.

En otras cifras, productos pecuarios aumentaron un 0,10% en esta quincena; mientras que los energéticos y tarifas autorizadas subieron un 0,03% para estos primeros quince días del mes.

¿Qué estados presentaron mayor inflación?

Según información del Inegi, estos fueron los tres estados con más inflación:

Morelos: 0,92% Baja California Sur: 0,43% Nayarit: 0,28%

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