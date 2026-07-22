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/Finanzas/Video

México tiene ventajas competitivas para negociar, pese a aranceles de Trump, afirma CCE

José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que México es el mercado número 1 para varios sectores de EUA.

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Por: Samuel Aguirre
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