Los 7 errores financieros que Banxico y CONDUSEF urgen erradicar en tarjetas de crédito en 2026
Banxico y CONDUSEF advierten que el mal uso de tarjetas de crédito en México afecta el historial y dispara intereses en 2026.
Las tarjetas de crédito en México son hoy una herramienta básica para el consumo cotidiano, el comercio electrónico y las emergencias financieras. Sin embargo, en 2026, el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) encendieron alertas por su uso irresponsable.
Ambas instituciones advierten que prácticas comunes están deteriorando la salud financiera de millones de usuarios, elevando el sobreendeudamiento y dañando el historial crediticio en un entorno económico cada vez más incierto.
Los 7 errores financieros más comunes en tarjetas de crédito
- Pagar solo el mínimo, lo que prolonga la deuda por intereses
- Retrasarse en la fecha límite, con impacto directo en Buró de Crédito
- Abusar de meses sin intereses, saturando el ingreso mensual
- Retirar efectivo, una de las operaciones más caras
- Ignorar el CAT y comisiones, pagando más de lo necesario
- No revisar el estado de cuenta, facilitando fraudes
- Usar la tarjeta como salario, generando deuda crónica
Banxico y Condusef coinciden en que estos errores reducen la capacidad financiera a largo plazo.
Consejos prácticos para usar tu tarjeta en 2026
Las autoridades recomiendan automatizar pagos, evaluar la capacidad antes de MSI y revisar el estado de cuenta cada mes. Estas acciones reducen riesgos y mejoran el control del gasto.
La disciplina financiera se perfila como la mejor defensa frente a la volatilidad económica.
Explicación detallada del CAT
El Costo Anual Total (CAT) refleja intereses, comisiones y cargos reales. Compararlo permite elegir tarjetas más económicas y transparentes.
Banxico publica indicadores oficiales para facilitar decisiones informadas.
Comparativa de tarjetas de crédito en México
Según análisis recientes de Rankia, CONDUSEF y datos de Banxico:
- Banorte Fácil (Clásica): CAT alrededor de 18.1% sin IVA (una de las más baratas en clásicas)
- BBVA Platinum: Destaca por bajo CAT en segmento platinum
- Platinum Banorte: Buena opción con costos controlados
- Enlace Médico Inbursa (Oro): CAT bajo en oro, ideal si buscas segmento medio
- Inbursa Platinum: Competitiva en costos
- Santander Light (Clásica): Baja en CAT y accesible
Ten cuiado al pagar con tarjeta; recomendaciones
Otras menciones con CAT bajo en básicas/clásicas incluyen Hey Banco, Ualá, ABC Capital, Banregio y algunas de Citibanamex (especialmente con límites bajos como $4,500). Elegir bien la tarjeta puede marcar la diferencia entre estabilidad y deuda constante.
