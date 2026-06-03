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México y Canadá solicitan extender 16 años el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, firmó el oficio el 1 de junio dirigido al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense Dominic LeBlanc.

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Por: Majo Santillán González