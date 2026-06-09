Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la inflación general cedió este mes —pues se ubicó en 3.94%— ocurrió por los subsidios de verano en las tarifas de la luz y la caída de pocas frutas y verduras.

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Ahora, analistas prevén riesgos inflacionarios por temas climáticos como “El Niño”, que podría encarecer productos agrícolas en la segunda mitad del año.

¿Qué alimentos subieron de precio en mayo 2026 según el Inegi?

Hablemos de lo preocupante, los ingredientes que arruinarán tu menú porque subieron de precio según el Inegi son:

Papa: +12.68%, costando de $30.00 a $58.00 pesos

+12.68%, costando de $30.00 a $58.00 pesos Gas doméstico: +2.04%, con un promedio de $10.72 pesos por litro, haciendo que cocinar en casa es más caro

+2.04%, con un promedio de $10.72 pesos por litro, haciendo que cocinar en casa es más caro Detergentes: +1.96%, costando alrededor de $30.00 y $50.00 pesos por kilo

+1.96%, costando alrededor de $30.00 y $50.00 pesos por kilo Tortilla de maíz: +0.81%, llegando hasta los $24.27 pesos

Pepino: -31.50%, que aún así va de $22.00 a $25.00 pesos

-31.50%, que aún así va de $22.00 a $25.00 pesos Tomate verde: -28.73%, que también se mantiene alto, en $56.60 pesos por kilo

-28.73%, que también se mantiene alto, en $56.60 pesos por kilo Electricidad: -17.88%

-17.88% Chile serrano: -16.98%, que va de $10.00 y $25.00 pesos

¿Qué platillos saldrán más caros de preparar con la inflación de mayo?

Las malas noticias llegan para estos antojitos de la cocina:

Tacos dorados de papa: Los 3 insumos principales subieron de precio para prepararlos en casa, papa, tortilla y el gas, costando $108.00 pesos unos 7-8 tacos

Los 3 insumos principales subieron de precio para prepararlos en casa, papa, tortilla y el gas, costando $108.00 pesos unos 7-8 tacos Puré de papa o papas a la francesa: Debido a que fue el alimento que más subió de precio este mes, olvídate de matar el hambre con el tubérculo.

Irónicamente, podrás hacerte unas enchiladas verdes, porque aunque la tortilla y el gas subieron de precio, el tomate verde y el chile serrano tuvieron caídas drásticas de precio que se verán reflejadas este mes.