“Se pasaron”: jóvenes detienen combi y empapan a pasajeros en Sábado de Gloria | VIDEO

Una “broma” por el Sábado de Gloria terminó desatando polémica en redes sociales, luego de que un grupo de jóvenes detuviera una combi para mojar a los pasajeros sin su consentimiento, en plena vía pública, durante la Semana Santa.

El video rápidamente se volvió viral y abrió el debate sobre los límites de esta tradición, así como las sanciones por desperdiciar agua en México.

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Detienen combi para hacer “broma” a pasajeros en Sábado de Gloria y desatan polémica | VIDEO

En redes sociales, se viralizó un video en el que se observa cómo varios jóvenes que se encuentran sentados en una banqueta, mientras que una de ellas, se levanta para hacerle la parada a una combi.

Cuando la combi se detiene, la joven abre la puerta fingiendo que va a subir, mientras que el resto de los jóvenes, tres chicos y dos chicas, se levantan de la banqueta con cubetas llenas con agua y se las arrojan a los pasajeros que van a bordo de la unidad de transporte público.

Luego, los jóvenes se echan a correr para huir de la escena. Mientras tanto, el chofer de la combi cierra la puerta y continúa con su camino. Aunque en el video no se puede apreciar a los pasajeros, el video generó molestia entre los internautas, no solo por la agresión hacia la gente, sino también por el desperdicio de agua.

Esta práctica, que durante años fue vista como una tradición de Semana Santa, ha sido cada vez más cuestionada debido a la escasez de agua en distintas regiones del país, particularmente en el Valle de México.

Se desata polémica en redes sociales por broma de Sábado de Gloria a pasajeros de combi

Tras la difusión del video, las reacciones no se hicieron esperar. Usuarios calificaron el acto como “irresponsable” y “fuera de lugar”, señalando que no solo se trata de una falta de respeto, sino también de un posible delito administrativo.

El caso también reavivó la conversación sobre el uso del agua durante el Sábado de Gloria, una fecha en la que tradicionalmente algunas personas se mojan entre sí como parte de una costumbre religiosa, que ya lleva varios años prohibida.

¿Cuál es la multa por desperdiciar agua en la CDMX y el Edomex?

En la Ciudad de México, desperdiciar agua durante el Sábado de Gloria puede derivar en multas que van desde los $1,690 hasta los $3,200 pesos, además de arrestos administrativos de hasta 36 horas.

En el Estado de México, particularmente en municipios como Ecatepec, las sanciones pueden alcanzar cifras que van desde los $5,800 pesos y hasta 36 horas de servicio comunitario, dependiendo de la gravedad del caso y la cantidad de agua desperdiciada.

Estas medidas buscan frenar una práctica que, aunque tradicional, hoy resulta incompatible con la realidad de desabasto que enfrentan millones de personas en México.