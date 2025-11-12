Precio de la tortilla aumentó 90% en Hidalgo en los últimos cinco años

El precio de la tortilla en Hidalgo se incrementó en un 90% en los últimos cinco años, ya que pasó de 14 a 24 pesos, reconoció la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Es por ello que se han creado estrategias para estabilizar el precio de este producto alimentario básico y de esta manera los habitantes del país continúen consumiéndolo. Un ejemplo es el Acuerdo Nacional de Maíz blanco-tortilla.

¿Cuántas tortillerías pueden sumarse al programa?

En Hidalgo hay aproximadamente 8 mil tortillerías que deben sumarse a este acuerdo para no aumentar el precio de venta del productor final, no obstante solo el 45% podrá hacerlo debido a que más de mitad son comercios informales que no tienen registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuando esta medida es obligatoria.

¿Cuánto disminuirá el precio de la tortilla?

Las tortillerías que se sumen tendrían una reducción de la tortilla equivalente a 1.15 pesos, por lo que costaría entre 22 y 23 pesos.

¿Qué es el Acuerdo Maíz-Tortilla?

El acuerdo nació en julio de 2025 y busca estabilizar el precio de la tortilla en México, generando una reducción por lo menos 5% en un plazo de 6 meses.

Se beneficia a las y los productores quienes reciben un precio justo por su maíz, a través de Alimentación para el Bienestar

A las tortillerías que obtiene apoyos para fortalecer su operación

A las familias que consumen tortillas a precios accesibles



¿Quiénes pueden sumarse al acuerdo?

Las tortillas legalmente constituidas

Las que tengan quieran ofrecer un precio justo para apoyar a las familias mexicanas

