La historia de Grupo Salinas comenzó en 1906, cuando Benjamín Salinas —bisabuelo de Ricardo Salinas Pliego— inició un negocio de fabricación de camas y colchones con una idea innovadora, un modelo de ventas de “casa en casa” con el popular sistema de pagos en “abonos chiquitos”, siendo los pioneros en este rubro.

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A lo largo de 120 años, el grupo se expandió para cubrir necesidades de entretenimiento e información, como TV Azteca; servicios financieros, como Banco Azteca; movilidad, como Italika; conectividad, como Total Play; y educación, con su Plantel Azteca y la Universidad de la Libertad.

120 años de @gruposalinas representan el esfuerzo de generaciones, el compromiso de nuestros colaboradores y, sobre todo, la confianza de millones de clientes.



¡Gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta historia y por acompañarnos en este extraordinario camino! pic.twitter.com/6UlL3RLh25 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) June 13, 2026

¿Cuál es la visión de Grupo Salinas?

El impacto actual de la empresa es gigantesco, y su objetivo central es generar prosperidad incluyente para más de 100 millones de personas en México y el extranjero.

En estos 120 años de trayectoria, Ricardo Salinas —actual presidente del grupo— reconoció a su corporativo, cuyo esfuerzo generacional, capacidad de superar fracasos, innovación y compromiso es lo que creó hoy día la posición en la que se encuentra la empresa.

Hitos clave de Grupo Salinas

En 1950 nació Elektra bajo la iniciativa de Hugo Salinas Rocha, quien transformó el negocio inicial en una cadena de tiendas que revolucionó el comercio minorista en México al masificar el crédito al consumo.

Para 1993, el grupo entró a los medios de comunicación a través de un grupo de inversionistas liderado por Ricardo Salinas Pliego, quien adquirió el paquete de medios del gobierno federal Imevisión, lo que marcó el nacimiento de TV Azteca y rompió con el monopolio televisivo en el país.

Los años 2002 y 2005 fueron de expansión financiera y movilidad, pues se fundó Banco Azteca que abrió la banca tradicional. Asimismo, dos años después nació Italika, que hoy día domina el mercado de motocicletas en el país con más del 60% de participación.

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