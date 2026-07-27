Daniel cumple su sueño; Italika le regala una moto adaptada para su silla de ruedas “me encanta su diseño”

Luego de que en redes sociales se viralizó la historia de vida de Daniel, un joven en silla de ruedas que trabaja como repartidor, este 27 de julio su sueño se hizo realidad después de que el empresario Ricardo Salinas Pliego e Italika le obsequiaron una moto.

Daniel acudió a TV Azteca Ajusco en donde recibió la motocicleta de manos de Alberto Tanus, CEO de GS Motos. El vehículo se adaptó para que pueda colocar su silla a un costado.

¿Qué dijo Ricardo Salinas sobre la historia de Daniel?

Con un video en el que se observa al repartidor probando su nueva moto, el presidente de Grupo Salinas dijo que Daniel nos demuestra que nunca hay que abandonar los sueños.

“El mensaje de Daniel para todos los mexicanos es claro: nunca rendirse, siempre intentar salir adelante y trabajar en lo que se pueda, porque el trabajo engrandece al ser humano”, dijo.

Hoy cerramos el primer capítulo de la nueva vida de Daniel.



El día de hoy, en las instalaciones de TV Azteca, mi amigo y colaborador Alberto Tanus, CEO de @GSMotosMx, le entregó a Daniel su nueva motocicleta @ItalikaOficial, modificada en el taller de @effimuniz.



El mensaje de… pic.twitter.com/JC6VDHlNkG — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 27, 2026

¿Cuál fue la reacción de Daniel al recibir su nueva moto Italika?

Daniel se subió a la motocicleta para comenzar a disfrutarla y dijo a adn noticias que no tenía palabras para agradecer, pero sí habló de su nueva 280Z.

“Me fascina este modelo, me encanta su diseño, solo puedo decir lo mejor”, afirmó.

El joven dijo que fue a través de consejos de amigos que aprendió a conducir motocicleta y posteriormente decidió trabajar como repartidor.

Después de que pasó la fiebre del Mundial y, por lo visto, también la del Pato Merlín, vamos a regresar a una historia que conmovió y motivó a millones de personas.



¿Se acuerdan de Daniel? El joven repartidor de Didi que se hizo viral al salir de un Oxxo y subirse a su… pic.twitter.com/HqIQGDn5Bm — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) July 27, 2026

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