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Ataques a los medios de comunicación desde la Presidencia de la República siguen escalando

Los ataques a los medios de comunicación continúan y aumentan desde la silla presidencial mediante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum; y esto es lo que nos dice un experto.

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Escrito por: Adriana Juárez Miranda
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