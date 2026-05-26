Ataques a los medios de comunicación desde la Presidencia de la República siguen escalando

Medios y actores políticos rechazan censura y boicot contra TV Azteca
TV Azteca acusó a la mandataria por tratar a los ciudadanos como menores y decirles cómo deben informarse, lo que es una actitud autoritaria.
TV Azteca acusó a la mandataria por tratar a los ciudadanos como menores y decirles cómo deben informarse, lo que es una actitud autoritaria.
En un reconocimiento por formar valores y carácter en la educación pública de México, la escuela de Fundación Azteca convierte la enseñanza y el aprendizaje en los pilares de su preparación.
La escuela de Fundación Azteca obtuvo el primer lugar a nivel global en valores y carácter, transformando la educación pública en México y convirtiendo la enseñanza y el aprendizaje en un plus para la vida diaria.
El presidente de Grupo Salinas exhortó a los líderes empresariales a no mantenerse al margen de los problemas nacionales y los invitó a seguir invirtiendo en México.
Constellation Brands abre registro para el programa Programa de Excelencia El Valor de Educar (PEEVE), que apoyará a 1,500 jóvenes con excelencia académica y compromiso social.