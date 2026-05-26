Medios y actores políticos rechazan censura y boicot contra TV Azteca

Luego de que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a “no ver TV Azteca”, sin embargo, la televisora señaló que se trata de un claro boicot y una “agresión directa a la libertad de expresión”, además, muchos otros medios mostraron su preocupación ante esta situación.

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Llamado a “no ver TV Azteca” desata críticas

La Sociedad Interamericana de Prensa consideró que las declaraciones de la mandataria son desafortunadas pues agravan la estigmatización y pueden afectar el ejercicio de la libertad de prensa.

Por su parte, la Alianza de Medios MX indicó que este tipo de pronunciamientos atentan contra la libertad de expresión pues los medios tienen derecho a informar, investigar, cuestionar y opinar.

Diputados y funcionarios destacan que México necesita prensa libre

La situación llegó hasta el Congreso donde diputados criticaron el autoritarismo y la censura. “Es grave cuando los gobiernos solo quieren que su voz sea escuchada”, señaló Kenia López . Por su parte Anabel Ávalos del PRI señaló que no se puede permitir este tipo de censura y hay que levantar la voz.

“Es un intento de censura infantil pues el gobierno está tratando de decirle a la población qué ver y que no ver”, dijo Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano.

Los Diputados del PRI señalaron que respaldan a TV Azteca y a todos los medios que ejercen con libertad y responsabilidad su labor informativa.

Por su parte, Alejandro Moreno publicó que el mensaje de Sheinbaum cruzó una línea delicada pues está en juego la libertad de expresión. “Se está construyendo un ambiente de presión constante contra voces críticas y eso erosiona la vida democrática”.

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