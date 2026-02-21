El Tío Rich te está buscando; TV Azteca lanza vacantes de empleo con sueldo de hasta 50 mil pesos

Si estás en búsqueda de nuevas oportunidades de empleo te tenemos muy buenas noticias, pues a través de la plataforma de OCC Mundial, Grupo Salinas dio a conocer que cuenta con más de cinco vacantes para trabajar en TV Azteca dentro de la Ciudad de México (CDMX), así como en Hidalgo y Tabasco.

De acuerdo con las ofertas presentadas en la plataforma de bolsa de trabajo, los sueldos pueden ir desde los 15 mil hasta los 50 mil pesos, esto dependiendo del puesto y las aptitudes de cada uno de los postulantes.

Ofertas de empleo en TV Azteca en febrero de 2026

La primera oferta de empleo en TV Azteca que se destacó en OCC Mundial fue la del puesto de reportero, pues la televisora está buscando un nuevo integrante para el equipo de trabajo en el estado de Hidalgo.

El resto de las vacantes son las siguientes:

Ingeniero de mantenimiento en broadcast

Diseñador gráfico

Coordinador de ventas

Ejecutivo de ventas

Camarógrafo

¿Qué ofrecen las vacantes de empleo en TV Azteca?

Como bien se mencionó anteriormente, las ofertas antes señaladas pueden variar en relación a los salarios y prestaciones, pues son vacantes de empleo dentro de estados como Yucatán, Tabasco, Hidalgo y la misma CDMX.

Pese a ello, se mencionó que las vacantes de empleo en TV Azteca pueden ir de los 15 mil hasta los 50 mil pesos mensuales, esto según el estado y el puesto.

¿Cómo enviar mi CV a TV Azteca?

Para poderte postular a cualquiera de las vacantes antes mencionadas en TV Azteca, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de OCC Mundial, en el cual podrás corroborar tanto sueldos ofrecidos, como las prestaciones que se ofrecen por cada uno de los puestos.

