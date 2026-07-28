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¿Defensa de las audiencias? Morena planea restringir la libertad e expresión y ampliar censura

Organizaiones defensoras advirten que la libertad de prensa está en riego con una nueva ley sobre la supuesta defensa de las audiencias.

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Por: Redacción adn Noticias