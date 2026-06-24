“Amenaza para los derechos”: Grupo Salinas se pronuncia sobre resolución del TEPJF que avala spot de Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Morena no incurrió en uso indebido de la pauta ni en calumnia al utilizar una imagen del empresario Ricardo Salinas Pliego en el promocional denominado “Por el bien”, difundido en tiempos oficiales de radio y televisión.

De acuerdo con la resolución aprobada por mayoría de votos, el tribunal consideró que la inclusión de una fotografía del presidente de Grupo Salinas se encuentra justificada debido a su constante participación en asuntos de interés público, lo que lo coloca bajo un mayor nivel de escrutinio público. Asimismo, concluyó que el mensaje constituye una opinión política y no una imputación directa de hechos falsos, por lo que no configura calumnia.

La sentencia señala que la imagen de Salinas Pliego fue utilizada de manera contextual y con una “función comunicativa” relacionada con el debate público.

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El spot cuestiona a quienes, según Morena, se han beneficiado de recursos públicos y muestra una fotografía del empresario a bordo de un avión privado mientras se escucha la frase “la patria no está en venta”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del proyecto al considerar que la participación de una persona en el debate público no implica que pueda utilizarse su imagen en propaganda electoral sin consentimiento. A su juicio, Morena sí incurrió en uso indebido de la pauta al incorporar la fotografía de un ciudadano en un mensaje partidista.

Sometimiento del tribunal: ¿Qué dijo Grupo Salinas?

Tras conocerse la resolución, Grupo Salinas difundió un posicionamiento en el que calificó el fallo como una muestra de que la justicia electoral está “al servicio del partido gobernante” y acusó al tribunal de haber sido cooptado por el poder político.

La empresa sostuvo que la decisión permite a Morena utilizar la imagen de Salinas Pliego sin autorización y representa un retroceso para derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la propia imagen. Además, afirmó que el uso de a fotografía del empresario no cumple una función informativa real y constituye un abuso de los recursos públicos destinados a propaganda electoral.

El @PartidoMorenaMx utiliza la imagen de un ciudadano sin su autorización en un spot pagado con los impuestos de los mexicanos para calumniarlo y silenciar una voz crítica. El @TEPJF_informa lo avala. Y los derechos y libertades de los ciudadanos quedan en segundo plano.



Cuando… pic.twitter.com/ZyHKlcF4zf — Grupo Salinas (@gruposalinas) June 24, 2026

En su comunicado, Grupo Salinas argumentó que la resolución contradice criterios previos del propio tribunal que había establecido límites al uso de imágenes de particulares en campañas políticas. También advirtió que el fallo podría abrir la puerta a prácticas recurrentes de hostigamiento y difamación contra ciudadanos críticos del gobierno.

La compañía señaló que continuará denunciando ante las instancias nacionales e internacionales lo que considera una persecución política en contra de su presidente fundador y de las empresas del grupo. Asimismo indicó que la decisión se trata de un deterioro de la autonomía judicial y del Estado de derecho en México.

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