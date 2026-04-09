Werevertumorro denuncia filtración y hostigamiento tras crítica a registro de celulares con CURP; así reacciona Tío Richie

El influencer Gabriel Montiel, conocido como Werevertumorro, se convirtió en protagonista de una fuerte polémica en redes sociales, luego de que denunció filtración y hostigamiento por parte de “GENTE DE ARRIBA”, luego de que expresó en redes sociales sus dudas acerca de realizar el registro de celulares, que está vinculado a los datos de la CURP biométrica.

El influencer llamó la atención en redes, luego de que el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, respondió a su publicación en X, antes Twitter. Te contamos los detalles del caso.

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¿Qué dijo Werevertumorro del registro de celulares en México?

A través de su cuenta de X, el creador de contenido confesó que estaba buscando la posibilidad de obtener una línea de teléfono extranjera en México, para no realizar el registro de celular con CURP.

Recordemos que el registro nacional de líneas móviles que entró en vigor en México, fue promovido por el Gobierno de México como una medida para combatir la extorsión y los fraudes telefónicos como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al respecto, el influencer expresó su rechazo a esta medida, pues considera que presenta vulnerabilidades que pueden comprometer sus datos personales.

“Oigan, hay forma de sacar línea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con CURP”.

😳 no pues ya ni preguntamos por el derecho a la privacidad ¿verdad? https://t.co/pNJO5Di6MV — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 8, 2026

Tras compartir el post en el que anunció que buscaba alternativas para evadir el registro de celulares, el Tío Richie, dueño de Grupo Salinas, respondió al influencer y le hizo saber que sí era posible contratar una eSIM virtual mediante telefónicas en el extranjero. El empresario Ricardo Salinas Pliego insistió en que al registrar los celulares con la CURP biométrica se corre el riesgo de que los datos sean vendidos al crimen organizado.

El influencer denuncia acoso luego de que Tío Richie respondió a su publicación en X

Tras el comentario del Tío Richie en la publicación, el Werevertumorro denunció que había sido contactado por una persona a la que identificó como “de arriba”, a través de su WhatsApp personal. Esta persona dijo que estaban contactando a líderes de opinión para darles información acerca del registro de celulares.

El influencer denunció esta acción en sus redes sociales, pues lo calificó como hostigamiento y filtración de datos, pues insistió en que él no les había proporcionado su número de celular.

“Precisamente es una de las tantas cosas que no están bien. Es mi número personal y me hablas por algo que puse en las redes”, respondió Werevertumorro en el chat con la persona “de arriba”.

Pues ya se comunicaron DE ARRIBA conmigo, a mi número personal para hacerme saber que están al pendiente y que me pueden dar info. (Yo no les pase mi teléfono)

Qué bueno que no puse algo malo, se imaginan… https://t.co/acAxCBh6Xe pic.twitter.com/fhYZyb4IVA — GABO MONTIEL (@werevertumorro) April 8, 2026

Werevertumorro responde al PRI tras polémica por registro de celulares

Tras la polémica que se generó por el tema del registro de celulares en la cuenta de X del influencer Werevertumorro, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también intentó formar parte de la conversación; sin embargo, le cayó una pedrada.

De inmediato, Gabo Montiel marcó distancia con el partido político, pues recordó que, en su momento, él también expresó críticas acerca del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el hostigamiento había sido peor.

“También critiqué en su momento a Peña Nieto y me fue peor con uds. Saludos”, comentó.

Finalmente, el influencer aseguró que no está interesado en ser visto como una voz crítica del oficialismo: "Nomás quiero un número de otro lado. FIN”.